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Uefa, premi per 3,3 miliardi ai club. Inter settima nella top 10 della Champions

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Lo studio a firma Football Benchmark: negli ultimi nove anni i premi Uefa ai club sono quasi raddoppiati, in netto aumento quelli per la Champions, soprattutto dall'avvento del nuovo format. Negli ultimi cinque anni il Real è quella che ha incassato di più: 603 milioni, Inter settima e prima italiana a quota 416. E poi c'è contributo di solidarietà per i club che non fanno le coppe

VIDEO. LO STUDIO INTEGRALE DI FOOTBALL BENCHMARK SUI PREMI UEFA

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