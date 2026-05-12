Lo studio a firma Football Benchmark: negli ultimi nove anni i premi Uefa ai club sono quasi raddoppiati, in netto aumento quelli per la Champions, soprattutto dall'avvento del nuovo format. Negli ultimi cinque anni il Real è quella che ha incassato di più: 603 milioni, Inter settima e prima italiana a quota 416. E poi c'è contributo di solidarietà per i club che non fanno le coppe

VIDEO. LO STUDIO INTEGRALE DI FOOTBALL BENCHMARK SUI PREMI UEFA