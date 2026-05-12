Uefa, premi per 3,3 miliardi ai club. Inter settima nella top 10 della Champions
Lo studio a firma Football Benchmark: negli ultimi nove anni i premi Uefa ai club sono quasi raddoppiati, in netto aumento quelli per la Champions, soprattutto dall'avvento del nuovo format. Negli ultimi cinque anni il Real è quella che ha incassato di più: 603 milioni, Inter settima e prima italiana a quota 416. E poi c'è contributo di solidarietà per i club che non fanno le coppe
VIDEO. LO STUDIO INTEGRALE DI FOOTBALL BENCHMARK SUI PREMI UEFA
- Partiamo dalla fotografia generale: negli ultimi nove anni c'è stato un aumento vertiginoso dei premi Uefa riservati ai club spalmati sulle due competizioni (tre dal 2021 con l'avvento della Conference).
- Da 1,8 miliardi di nove anni fa si è passati ai 3,3 miliardi di oggi. Quasi il doppio
- E tra 2023/24 e 2024/25 si è registrato un aumento di 600 milioni
- Sempre considerando le ultime nove stagioni, è ovviamente la Champions (blu) a dominare la scena per fetta di premi
- Dal suo avvento, la Conference (in giallo) aveva un po' diminuito la fetta dell'Europa League (rossa), che era passata da circa 540 milioni in premi a 460/470 con la Conference
- Dal 2024/25 (prima edizione coi nuovi formati) anche l'Europa League è tornata ai livelli precedenti (564), con la Conference che è aumentata costantemente, esattamente come la Champions (+412 milioni rispetto all'ultima edizione con gli otto gironi)
- Focus solo sulla Champions. Anche in questo caso il numero totale è quasi raddoppiato rispetto a quello di nove anni fa, da 1,4 miliardi a 2,5
- Ma soprattutto è nettissimo l'aumento nel 2024/25, anno della prima volta a girone unico, per i premi della fase a del girone (la parte in giallo): da 274 a 526 milioni di euro.
- Sono comunque aumentati anche i premi partecipazione (in rosso) e quelli per la fase a eliminazione diretta (in azzurro)
- I soliti noti: davanti a tutti il Real che ha incassato 603 milioni di premi Uefa nelle ultime cinque stagioni. Inter unica italiana in top 10 e settima assoluta, con 416 milioni.
- Interessante anche la percentuale segnata in rosso, che corrisponde a quanto impattano questi premi Uefa sul totale del fatturato del club. Nel Real, per esempio, i 603 milioni di premi impattano solo sul 14% del suo fatturato. Liverpool e Chelsa addirittura all'11%. Inter al 21%, il dato più alto
- Stesso senso della grafica precedente, ma ora solo sui club italiani. Inter logicamente prima, poi Juve e Milan (283 e 241).
- Anche in questo caso interessante la percentuale sul fatturato, con l'Atalanta che ha un terzo del suo fatturato derivato da premi Uefa
- La maggior parte dei ricavi arriva dalla Champions (blu), curioso come il Bologna - con un solo anno di girone unico di Champions - abbia ricavato quasi quanto la Fiorentina, che in Conference (giallo) è andata quasi sempre in fondo. In rosso, invece, i premi legati all'Europa League
- Infine un tema meno noto: il premio di solidarietà che l'Uefa distribuisce a quei club che non partecipano alle coppe, una sorta di supporto per lo sviluppo del calcio europeo
- I due picchi sono legati agli anni degli Europei, dove i premi si riverberano anche a livello di club ma - al netto di questo - i valori sono comunque in costante crescita
- Questi soldi entrano direttamente ai club e non alla federazioni anche se, va detto, sono cifre comunque da dividere tra centinaia di squadre