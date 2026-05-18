Lotta Champions in contemporanea: la classifica di Serie A gol dopo gol della 37^ giornata
Undici gol, colpi di scena e continue novità nella domenica della corsa Champions. È stato un mezzogiorno di fuoco per Napoli, Milan, Roma, Como e Juventus nelle rispettive partite che hanno stravolto gli scenari della classifica. Obiettivo raggiunto aritmeticamente dalla squadra di Conte, discorso opposto per i bianconeri scivolati dal terzo al sesto posto. Ma come era cambiata la situazione minuto per minuto dopo ogni gol? Ripercorriamo tutto quello che era successo...
- 2) NAPOLI: 70 pt (in Champions)
- 3) JUVENTUS: 68 pt (in Champions)
- 4) MILAN: 67 pt (in Champions)
- 5) ROMA: 67 pt (in Europa League)
- 6) COMO: 65 pt (in Europa League)
Le partite in contemporanea alle 12:
- COMO-PARMA
- GENOA-MILAN
- JUVENTUS-FIORENTINA
- PISA-NAPOLI
- ROMA-LAZIO
- 2) NAPOLI: 73 pt (in Champions)
- 3) JUVENTUS: 69 pt (in Champions)
- 4) MILAN: 68 pt (in Champions)
- 5) ROMA: 68 pt (in Europa League)
- 6) COMO: 66 pt (in Europa League)
- 2) NAPOLI: 73 pt (in Champions)
- 3) JUVENTUS: 68 pt (in Champions)
- 4) MILAN: 68 pt (in Champions)
- 5) ROMA: 68 pt (in Europa League)
- 6) COMO: 66 pt (in Europa League)
- 2) NAPOLI: 73 pt (in Champions)
- 3) ROMA: 70 pt (in Champions)
- 4) JUVENTUS: 68 pt (in Champions)
- 5) MILAN: 68 pt (in Europa League)
- 6) COMO: 66 pt (in Europa League)
- 2) NAPOLI: 73 pt (in Champions)
- 3) MILAN: 70 pt (in Champions)
- 4) ROMA: 70 pt (in Champions)
- 5) JUVENTUS: 68 pt (in Europa League)
- 6) COMO: 66 pt (in Europa League)
- 2) NAPOLI: 73 pt (in Champions)
- 3) MILAN: 70 pt (in Champions)
- 4) ROMA: 70 pt (in Champions)
- 5) COMO: 68 pt (in Europa League)
- 6) JUVENTUS: 68 pt (in Europa League)
- COMO-PARMA 1-0
58’ Moreno
- GENOA-MILAN 1-2
50’ rig. Nkunku (M), 81’ Athekame (M), 86’ Vasquez (G)
- JUVENTUS-FIORENTINA 0-2
34’ Ndour, 83’ Mandragora
- PISA-NAPOLI 0-3
21’ McTominay, 27’ Rrahmani, 92’ Hojlund
- ROMA-LAZIO 2-0
40’ e 66’ Mancini
La corsa Champions a 90 minuti dalla fine:
- 2) NAPOLI: 73 pt (aritmeticamente in Champions)
- 3) MILAN: 70 pt (attualmente in Champions)
- 4) ROMA: 70 pt (attualmente in Champions)
- 5) COMO: 68 pt (attualmente in Europa League)
- 6) JUVENTUS: 68 pt (attualmente in Europa League)
- CREMONESE-COMO
- MILAN-CAGLIARI
- TORINO-JUVENTUS (diretta su Sky Sport Uno)
- VERONA-ROMA