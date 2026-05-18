Brasile, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Neymar, due della Serie A
Carlo Ancelotti ha annunciato i convocati in vista del Mondiale. C'è Neymar, mentre sono due i giocatori della Serie A, entrambi in difesa: Bremer e Wesley. Di seguito tutti i convocati
- ALISSON (Liverpool)
- EDERSON (Fenerbahce)
- WEVERTON (Gremio)
- ALEX SANDRO (Flamengo)
- BREMER (Juventus)
- DANILO (Flamengo)
- DOUGLAS SANTOS (Zenit San Pietroburgo)
- GABRIEL MAGALHAES (Arsenal)
- IBANEZ (Al-Ahli)
- LEO PEREIRA (Flamengo)
- MARQUINHOS (PSG)
- WESLEY (Roma)
- BRUNO GUIMARAES (Newcastle)
- CASEMIRO (Manchester United)
- DANILO (Botafogo)
- FABINHO (Al-Ittihad)
- PAQUETÁ (Flamengo)
- ENDRICK (Lione)
- GABRIEL MARTINELLI (Arsenal)
- IGOR THIAGO (Brentford)
- LUIZ HENRIQUE (Zenit)
- MATHEUS CUNHA (Manchester United)
- NEYMAR JR (Santos)
- RAPHINHA (Barcellona)
- RAYAN (Bournemouth)
- VINICIUS JR (Real Madrid)
