L'allenatore della Roma dopo il pari: "Non era certo facile su questo campo, con questo ambiente e con una squadra che si è chiusa molto, nonostante giocasse in casa. Il gol subito ancora a inizio ripresa? Sono due indizi, vero, anche se non è sempre tutto spiegabile nel calcio"

Gasperini analizza a Sky Sport il pari della Roma in terra turca. Ritorno in Champions (sette anni dopo l'ultima volta) con annesso pareggio, a Cristante ha risposto Brown: "Abbiamo fatto una buona partita, non era certo facile su questo campo, con questo ambiente e con una squadra che si è chiusa molto, nonostante giocasse in casa. Loro cercavano di ripartire, hanno alcuni giocatori davvero velocissimi. Alla fine abbiamo fatto un'ottima gara, poi pareggi del genere per la classifica servono sempre".

Panchina e quel gol subito ancora a inizio ripresa

Cosa non ha funzionato, invece, sul gol del pari? "Siamo usciti male, sicuramente — prosegue Gasperini —. Questa cosa ci succede più spesso quando siamo bassi e schierati, che quando siamo nella metà campo avversaria. Sicuramente dobbiamo lavorarci". Gasp ha poi confermato di esser stato soddisfatto degli ingressi dalla panchina; meno contento, invece, dell'approccio a inizio ripresa, con gol subito in avvio esattamente come contro l'Atalanta: "Sono due indizi, vero, anche se non è sempre tutto spiegabile nel calcio. A volte c'è anche della casualità, ma dalla prossima partita dovremo sicuramente stare più attenti".