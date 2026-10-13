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Maresca: "Siamo sereni, pensiamo solo a giocare"

Champions League

"Siamo assolutamente sereni". L’allenatore del Manchester City Enzo Maresca, alla vigilia della sfida di mercoledì 14 ottobre contro il Paris Saint-Germain (in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) parla della situazione del suo club: "Era importante vincere e ad Anfield. Il club ci ha rassicurati. Noi ci preoccupiamo solo di quello che possiamo controllare: le partite"

CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA TV DELLA 2^ GIORNATA SU SKY SPORT

"Siamo assolutamente sereni". L’allenatore del Manchester City Enzo Maresca, alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain per la 2^ giornata di Champions League, intervistato da Sky Sport parla del momento particolare del suo club, coinvolta nell’inchiesta della Premier League sulle presunte irregolarità finanziarie delle stagioni 2009-2018: "Era importante vincere e ad Anfield in trasferta non è mai facile. I giocatori e l’ambiente sono stati fantastici, sia in campo con i tifosi che nello spogliatoio, più che altro eravamo contenti per la vittoria contro il Liverpool. Sappiamo che la situazione in questo momento intorno al club è un po’ complicata però noi siamo assolutamente sereni perché il club ci ha rassicurati. Noi ci preoccupiamo solo di quello che possiamo controllare: le partite"
 

Questa idea del ‘noi contro il mondo’ vi compatta ancora di più?

"Noi sappiamo che in tanti in questo momento stanno parlando, in tanti vorrebbero una sentenza finale contro il club, ma noi non abbiamo la sensazione di ‘noi contro il mondo’ e non credo sia corretto dire questo perché ci sono altre persone che la pensano in modo diverso".

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