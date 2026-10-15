Che il Psg giochi “a memoria” è ormai chiaro. E a tratti pare addirittura che giochi come se Luis Enrique avesse un joystick in mano. Movimenti perfetti e sincronizzati, passaggi e stop sempre puliti, precisi. Come nel caso della rete “da Playstation” di Dembelé, dopo un triangolo molto largo con Doué. Palla da destra a sinistra, e che da sinistra torna a destra, per poi finire... in rete.



IL VIDEO DEL GOL

