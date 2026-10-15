Il meglio e il peggio delle due serate di Champions, tra errori e giocate strepitosevideo
Introduzione
A prescindere dalla delusione per i risultati delle italiane, la due-giorni di Champions ha offerto spettacolo a non finire. Sono tanti i momenti da rivedere (e non si tratta soltanto di gol!), tra giocate sensazionali ed errori incredibili: la serata dolceamara di Donnarumma, un paio di esultanze "d’autore", un gol da Playstation (Psg) e uno "comico" (Sabah), il dribbling con rabona di Yamal, la parata "dolorosa" di Kovar...
Quello che devi sapere
DONNARUMMA, BEFFA E RISCATTO (E LA FINTA SUL RIGORE...)
Partiamo dallo spettacolare 4-2 con cui il Psg ha vinto sul campo del Manchester City. Tra i protagonisti anche l’ex di turno Gigio Donnarumma, uscito sconfitto nonostante le solite prodezze, tra cui un rigore parato. In occasione del quarto gol di Akliouche, poi, la beffa è atroce: gran parata sul tiro dalla distanza, palla che prende uno strano rimbalzo e che lo scavalca clamorosamente. Il riscatto del portiere azzurro arriva quando para il rigore di Ferran Torres: la finta di Gigio è impercettibile, ma invita l’attaccante spagnolo a calciare proprio dove vuole lui…
I TIFOSI DEL PSG DERIDONO IL CITY CON LA "POZNAN"
La serataccia di Donnarumma e del City comprende anche la beffa dello sfottò subìto dai tifosi del Psg, che all’Etihad si sono esibiti nella “Poznan”, un’esultanza che a Manchester conoscono molto bene. È infatti il modo in cui i Citizens festeggiano le loro vittorie, saltellando tutti abbracciati dando le spalle al campo
L'ESULTANZA DEL BETIS CON CITAZIONE
Restando in tema “esultanze”, ma spostandoci sul campo, attorno al Betis si respira un clima di comprensibile euforia, visti i 6 punti in classifica dopo due giornate, che si riflette nel modo in cui i giocatori fanno festa dopo i gol. Dopo quello (meraviglioso) di Ezzalzouli al Porto, in particolare, quando l’esultanza di gruppo del Betis ha richiamato alla memoria dei più attenti una famosa coreografia Mondiale. Si tratta infatti di un chiaro omaggio a Siphiwe Tshabalala, il giocatore sudafricano autore della rete (un altro vero supergol!) inaugurale del Mondiale 2010.
IL VIDEO DELL'ESULTANZA - IL SUPERGOL DI TSHABALALA
IL GOL "DA PLAYSTATION" DI DEMBELÈ
Che il Psg giochi “a memoria” è ormai chiaro. E a tratti pare addirittura che giochi come se Luis Enrique avesse un joystick in mano. Movimenti perfetti e sincronizzati, passaggi e stop sempre puliti, precisi. Come nel caso della rete “da Playstation” di Dembelé, dopo un triangolo molto largo con Doué. Palla da destra a sinistra, e che da sinistra torna a destra, per poi finire... in rete.
PALO-SANCHEZ-GOL: IL COMO SI FA AUTOGOL COSÌ
Non solo Donnarumma tra i portieri "beffati" in queste due serate di Champions. Anche Sanchez del Como ha dovuto fare i conti con la sfortuna, entrando nel tabellino dei marcatori con un autogol. In realtà il tiro dello scatenato Moussa si infrange sul palo, peccato che poi gli rimbalzi addosso mentre lui è proteso nel tentativo di arrivarci. Per poi finire in porta.
IL 'CHIRURGICO' VITINHA SEGNA COLPENDO LA TELECAMERA
Tra le meraviglie di City-Psg c’è anche il gol di Vitinha, con un tiro tanto preciso da colpire in pieno la telecamera piazzata dietro alla porta. La sua conclusione, che vale il momentaneo 3-0 con cui il Psg annichilisce il City in poco più di mezz’ora, arriva al termine dell’ennesima azione da manuale. Lui prende la mira e scocca, come se volesse davvero colpire quella telecamera.
ZEDADKA CI METTE IL PETTO
Si parte subito con emozioni forti tra Sabah e Slavia Praga. Gli azeri sono riusciti a conquistare la prima vittoria in Champions League grazie ad Arim Zedadka, fratello dell'ex Napoli (ora all'Empoli) Karim. Il difensore algerino si immola per salvare il momentaneo 1-0, respingendo di petto la conclusione da due passi di Ayaosi.
IL COMICO 2-0 DEL SABAH
La certezza della vittoria per il Sabah arriva solo all'88' minuto con il gol del 2-0 firmato da Mickels. La rete arriva dopo un doppio errore incredibile dello Slavia. Prima il portiere perde palla a centrocampo, poi il difensore liscia clamorosamente sulla linea di porta. È uno dei gol più comici di sempre?
LA PRIMA GIOIA EUROPEA DI DOUMBIA
Dopo le prime partite con la Nazionale, Issa Doumbia si gode il momento e trova il primo gol in Champions League con la maglia dello Sporting Lisbona. L'ex Venezia chiude la partita contro il Lens (2-0 il risultato finale) punendo l'uscita del portiere avversario con un tocco rasoterra d'esterno che si infila docilmente in porta. Un gol che racconta tanto del Doumbia giocatore e che fa sorridere Roberto Mancini...
YAMAL DÀ SPETTACOLO PRIMA DEL MATCH...
Lamine Yamal è certamente tra i giocatori più forti al mondo, di quelli che fanno innamorare i bambini che si appassionano al gioco del calcio. Una prova di ciò si è verificata a Istanbul, prima del calcio d'inizio di Galatasaray-Barcellona. Tutti i bambini che accompagnano i giocatori all'ingresso in campo si sono diretti dal numero dieci blaugrana per un saluto, prima di lasciare il campo.
...E ANCHE DURANTE
In campo, non c'è limite alle capacità di Yamal, davvero in grado di tirare fuori dal cilindro una giocata spettacolare in qualsiasi momento. Durante la partita con il Galatasaray (finita 4-1 per i blaugrana), lo spagnolo serve l'assist a Gordon per la rete del 3-1 dopo aver dribblato l'avversario con una rabona a regola d'arte
GOL DI LAUTARO, MA CHE ASSIST DI DIMARCO
Inter e Bruges vanno al riposo all'intervallo sul punteggio di 1-1. A rispondere al rigore di Tresoldi ci ha pensato Lautaro Martinez, che al 44' punisce il suo ex compagno di squadra Sommer al termine di una bella azione di squadra. Thuram serve Dimarco, che di prima trova il capitano nerazzurro con il tacco, abile a girarsi e concludere in porta in pochi istanti. Un gol bello ma vano per i nerazzurri...
'PEPO' SPIANA LA STRADA A TRESOLDI E AL BRUGES
Dopo l'errore del Bernabeu contro il Real Madrid, Josep Martinez ne combina un'altra contro il Bruges. Sul punteggio di 1-1, il portiere dell'Inter decide di uscire dall'area per avventarsi su un pallone vagante nella sua trequarti. Forbs, però, è abile a toccare il pallone quel tanto che basta per farlo passare sotto le gambe dello spagnolo, che lascia libera la strada a Tresoldi. L'attaccante del Brugge trova così il più facile dei 3 gol che hanno caratterizzato la sua serata da sogno a San Siro, chiusa sul 4-3 per i belgi.
IL VILLARREAL RINGRAZIA POLITANO
La partita dell'Estadio de la Ceramica si era messa bene per il Napoli, in vantaggio dopo 8 minuti grazie al gol di Rrahmani. Il Villarreal, però, ha rimontato fino al 3-1 finale, con grandi responsabilità di Politano sul gol dell'1-1. L'esterno azzurro, infatti, la combina davvero grossa con un retropassaggio troppo corto per Milinkovic-Savic. La palla finisce sui piedi di Mikautadze, bravo a dribblare il portiere e a depositare in porta il pallone. Nel post-partita, Politano si è scusato per l'errore.
NAPOLI, ANCHE MOU...RIÑO TI FA MALE
Jose Mourinho è atteso mercoledì in Italia per sfidare, con il Real Madrid, il suo passato, la Roma. Un suo quasi omonimo, nel martedì di Champions, ha punito il Napoli con un gol favoloso. Santiago Mouriño, difensore uruguaiano del Villarreal, segna il gol del 2-1 trovando un clamoroso jolly da fuori area, su cui nulla ha potuto nemmeno un gigante come Vanja Milinkovic-Savic
KOVAR, PARATA DECISIVA... E DOLOROSA
Quanto sei disposto a rischiare per salvare un gol avversario? Chiedere a Matej Kovar, portiere del Psv Ehindoven, che contro il Lipsia si immola per salvare la sua porta da una conclusione ravvicinata di Nusa. Dopo l'intervento, il portiere rimane qualche secondo dolorante a terra, e si capisce perchè: Kovar ha sì evitato un gol, ma venendo colpito proprio là dove fa più male...
PERISIC, RIGORE PARATO DI PIEDE DA VANDERVOORT
Ivan Perisic ha avuto la chance di portare in vantaggio il Psv con un rigore al 18', ma l'ex Inter non ha saputo sfruttare l'occasione dal dischetto. Il croato, infatti, ha scelto per una botta centrale, che sul momento sembrava aver spiazzato Vandervoort, buttatosi a sinistra. Il portiere del Lipsia, però, è riuscito a respingere il tiro di Perisic aiutandosi con un piede. Un episodio chiave del match, vinto proprio dai tedeschi per 1-0