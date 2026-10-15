Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Roma-Real Madrid, Del Piero: "Una sconfitta in Champions che fa crescere"

video analisi

Nel post partita, l’analisi di Alessandro Del Piero in studio a Sky: "Se la Roma vuole migliorare non deve pensare di ripartire. Non c’è nessuna ripartenza da fare, ha fatto una gran partita contro il Real Madrid, ma ha perso a causa di alcune disattenzioni. Ci sono sconfitte che ti fanno crescere: questa è una di quelle. La squadra di Gasperini ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare una formazione con i fiocchi”

ROMA-REAL 3-4: HIGHLIGHTS - L'ANALISI DI FLORENZI

“Se perdi quattro a zero in casa devi ripartire. Se perdi tre partite di fila devi ripartire. Ma questo non mi sembra il caso della Roma. Non c’è nessuna ripartenza da fare”. Il ko in casa contro il Real Madrid, con la rimonta della squadra dell’ex Mourinho maturata negli 8’ finali grazie a tre calci d’angolo, è doloroso ma Alessandro Del Piero avverte chi dovesse cadere nella tentazione di ritenere necessaria una “ripartenza” da parte della squadra di Gasperini. “Se la Roma vuole migliorare non deve pensare di ripartire”, il suo commento nel post partita in studio a Sky. “La Roma ha fatto una gran partita, ma ha perso a causa di alcune disattenzioni contro una squadra a cui se concedi mezzo centimetro si prendono un metro. Questa è la realtà dei fatti. Ci sono sconfitte che ti fanno crescere, questa è una di quelle. Ma non bisogna ripartire. La Roma ha dato una risposta di squadra e ha le potenzialità, correggendo alcune cose, di diventare una squadra con i fiocchi”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Del Piero: "Roma, una sconfitta che fa crescere"

video analisi

Nel post partita, l’analisi di Alessandro Del Piero in studio a Sky: "Se la Roma vuole migliorare...

Costacurta spiega la trasformazione del difensore

video analisi

Nel VIDEO, Alessandro Costacurta commenta in studio a Sky l'evoluzione del ruolo di difensore nel...

Del Piero: "Barça-Psg sarebbe la finale perfetta"

video

Nel VIDEO dal post partita di Champions su Sky Sport, Alessandro Del Piero immagina quale sarebbe...

I gol subiti dalla Roma spiegati da Florenzi

videoanalisi

Tre gol subiti nel finale, in soli sette minuti, hanno condannato la Roma a una sconfitta in...

Roma, news LIVE sugli infortuni di Koné e Dybala

Champions League

Dopo l’amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League, la Roma...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE