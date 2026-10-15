Nel post partita, l’analisi di Alessandro Del Piero in studio a Sky: "Se la Roma vuole migliorare non deve pensare di ripartire. Non c’è nessuna ripartenza da fare, ha fatto una gran partita contro il Real Madrid, ma ha perso a causa di alcune disattenzioni. Ci sono sconfitte che ti fanno crescere: questa è una di quelle. La squadra di Gasperini ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare una formazione con i fiocchi”

“Se perdi quattro a zero in casa devi ripartire. Se perdi tre partite di fila devi ripartire. Ma questo non mi sembra il caso della Roma. Non c’è nessuna ripartenza da fare”. Il ko in casa contro il Real Madrid, con la rimonta della squadra dell’ex Mourinho maturata negli 8’ finali grazie a tre calci d’angolo, è doloroso ma Alessandro Del Piero avverte chi dovesse cadere nella tentazione di ritenere necessaria una “ripartenza” da parte della squadra di Gasperini. “Se la Roma vuole migliorare non deve pensare di ripartire”, il suo commento nel post partita in studio a Sky. “La Roma ha fatto una gran partita, ma ha perso a causa di alcune disattenzioni contro una squadra a cui se concedi mezzo centimetro si prendono un metro. Questa è la realtà dei fatti. Ci sono sconfitte che ti fanno crescere, questa è una di quelle. Ma non bisogna ripartire. La Roma ha dato una risposta di squadra e ha le potenzialità, correggendo alcune cose, di diventare una squadra con i fiocchi”.