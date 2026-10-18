La copertina delle coppe europee di Sky sulle note di De Gregori

La copertina che apre gli studi delle coppe europee è sulle note di "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori che, in questi mesi, porta in scena il progetto "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un tour e ciclo di residenze nei teatri italiani dedicato alle sue canzoni meno conosciute e ai brani rari del suo repertorio. Su Sky, settimana di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche dell'inizio dei LIVE di XFactor

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