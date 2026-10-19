Barcellona, Flick: "Il Psg sarà un bel banco di prova per noi. Raphinha ci sarà"Champions League
Hansi Flick ha presentato, in conferenza stampa, il match di Champions League tra Psg e Barcellona, in programma martedì 20 ottobre alle 21 al Parco dei Principi (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW). Secondo l'allenatore tedesco (che ha confermato la presenza di Raphinha dal 1'), questa partita "sarà un bel banco di prova per il Barcellona. È un'opportunità importante per dimostrare il nostro livello"
Psg e Barcellona sono pronte ad affrontarsi domani, 20 ottobre, in quello che sarà il big match del martedì del terzo turno della League Phase di Champions League. L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha presentato la parttita in conferenza stampa, sottolineando le difficoltà che affrontare un avversario del calibro del Psg bi-campione d'Europa porta con sé: "Penso che domani sarà un bel banco di prova per noi. Vorrei che la nostra squadra giocasse con fiducia e coraggio, da squadra che ha vinto le ultime undici partite. Affrontiamo la migliore squadra al mondo degli ultimi due anni. Per noi è molto importante, è un'opportunità per dimostrare qual è il nostro livello e quanto possiamo migliorare. Dopo la partita sapremo molte cose. Negli ultimi anni sono maturati come squadra. È sorprendente quello che hanno ottenuto. Nell'ultima partita sono riusciti a rimontare in pochi minuti. Questa è la loro qualità. Inoltre, hanno giocatori fantastici in panchina. È una squadra fantastica". Nonostante i tanti elogi agli avversari, Flick crede che il Barcellona, che sta vivendo un avvio di stagione super (0 sconfitte all'attivo e 47 gol segnati in 11 partite), possa giocarsela con i parigini: “L'anno scorso è stato un anno difficile. Quest'anno, fin dall'inizio, abbiamo giocato con lo stile che vogliamo. Siamo una squadra sicura di sé, che ha il controllo del pallone. Penso che sia tutto completamente diverso. Vedremo domani cosa succederà, siamo pronti. I miei giocatori sono felici di affrontare domani il PSG, una squadra fantastica, che ha un'idea chiara di come giocare a calcio. Sarà una grande opportunità per dimostrare quanto siamo bravi”. Sul suo collega Luis Enrique, che a Barcellona conoscono molto bene: "La sua squadra gioca un calcio fantastico e lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Adoro la sua intensità, il pressing della sua squadra, il modo in cui si scambiano le posizioni, la flessibilità del suo sistema di gioco. A questo livello sono incredibili. Ha fatto un lavoro fantastico".
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"Raphinha giocherà dall'inizio"
Spostandosi sui temi di campo, Flick si è concentrato principalmente sull'emergenza in difesa che affligge la sua rosa. Il tedesco, infatti, giocherà a Parigi senza Eric Garcia, Koundé e Christensen. Secondo l'ex Bayern Monaco, il Barça ha comunque diverse opzioni per rimediare alle varie assenze: “De Jong può giocare da difensore centrale, anche Álex Campos è con noi. Sono sicuro che andrà tutto bene. Forse non è il momento migliore per quanto riguarda gli infortuni, ma bisogna accettarlo. Speriamo che Koundé recuperi per il fine settimana: potrebbe essere un'opzione”. Flick ha sciolto ogni dubbio, invece, sulla presenza di Raphinha, che sta recuperando da un problema alla coscia: "Sta bene, domani giocherà dal 1'".
"Al Barcellona un percorso straordinario"
Quella del Barcellona sarà una settimana ad alta tensione: oltre al Psg, infatti, i blaugrana sono attesi dal primo Clasico della stagione, in programma domenica 25 ottobre alle 21. Flick, per il momento, non ha dubbi su quale partita abbia la priorità in casa Barça: “È sempre la prossima partita. Quindi quella di domani”. In ogni caso, Flick è vicino al festeggiare le 100 vittorie da allenatore del Barcellona, un traguardo che il tedesco commenta così: "È stato un percorso straordinario. Apprezzo il rispetto e l'affetto che ho sentito da parte dei tifosi blaugrana, della gente del Barça e di Barcellona: è incredibile. Quando vinci, sono tutti felici. Detto questo, credo che la squadra stia facendo molto bene. Sono molto orgoglioso di loro. Quello che hanno fatto in queste settimane è stato incredibile. I giocatori sono tornati da un lungo Mondiale e la gente si chiedeva: cosa succederà? Pensava che forse non sarebbero stati al 100%, e invece lo sono. È sorprendente vedere come si allenano e giocano, e l'atmosfera che si respira nello spogliatoio e in campo".