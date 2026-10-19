Barcellona, Flick: "Il Psg sarà un bel banco di prova per noi. Raphinha ci sarà"

Psg e Barcellona sono pronte ad affrontarsi domani, 20 ottobre, in quello che sarà il big match del martedì del terzo turno della League Phase di Champions League. L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha presentato la parttita in conferenza stampa, sottolineando le difficoltà che affrontare un avversario del calibro del Psg bi-campione d'Europa porta con sé: "Penso che domani sarà un bel banco di prova per noi. Vorrei che la nostra squadra giocasse con fiducia e coraggio, da squadra che ha vinto le ultime undici partite. Affrontiamo la migliore squadra al mondo degli ultimi due anni. Per noi è molto importante, è un'opportunità per dimostrare qual è il nostro livello e quanto possiamo migliorare. Dopo la partita sapremo molte cose. Negli ultimi anni sono maturati come squadra. È sorprendente quello che hanno ottenuto. Nell'ultima partita sono riusciti a rimontare in pochi minuti. Questa è la loro qualità. Inoltre, hanno giocatori fantastici in panchina. È una squadra fantastica". Nonostante i tanti elogi agli avversari, Flick crede che il Barcellona, che sta vivendo un avvio di stagione super (0 sconfitte all'attivo e 47 gol segnati in 11 partite), possa giocarsela con i parigini: “L'anno scorso è stato un anno difficile. Quest'anno, fin dall'inizio, abbiamo giocato con lo stile che vogliamo. Siamo una squadra sicura di sé, che ha il controllo del pallone. Penso che sia tutto completamente diverso. Vedremo domani cosa succederà, siamo pronti. I miei giocatori sono felici di affrontare domani il PSG, una squadra fantastica, che ha un'idea chiara di come giocare a calcio. Sarà una grande opportunità per dimostrare quanto siamo bravi”. Sul suo collega Luis Enrique, che a Barcellona conoscono molto bene: "La sua squadra gioca un calcio fantastico e lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Adoro la sua intensità, il pressing della sua squadra, il modo in cui si scambiano le posizioni, la flessibilità del suo sistema di gioco. A questo livello sono incredibili. Ha fatto un lavoro fantastico".

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