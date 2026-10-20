Inter-Shakhtar Donetsk, Bastoni: "Il 90% dei gol presi deriva da nostri errori"inter-shakhtar
Bastoni ha presentato su Sky la sfida contro lo Shakhtar in programma mercoledì alle 21: "A livello di prestazione bisogna aspettarsi un'Inter simile a quella viste nelle prime due, togliendo i tanti errori che ci sono stati. Se si va ad analizzare tutti i gol presi, il 90% derivano da errori nostri. Nessuno gioca sottovalutando le partite: magari non c'è superficialità o poca attenzione, ma poca percezione del pericolo"