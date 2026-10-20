Napoli-Bodo Glimt, Allegri: "Dietro siamo fragili. De Bruyne, da play si divertirà"napoli
L'allenatore del Napoli commenta il successo in Champions contro il Bodo per 4-3: "Il risultato cambia l'opinione, ma quando siamo in blocco basso passano troppe palle in area di rigore". Su De Bruyne da play: "Kevin è un giocatore straordinario, gli ho detto che in quella posizione si divertirà, poi c'era anche bisogno di far riposare Lobotka"
E' certamente soddisfatto per la prima vittoria del Napoli in questa Champions League, Massimiliano Allegri che, tuttavia, sottolinea anche diverse cose in cui la sua squadra deve migliorare: "Abbiamo sbagliato molte situazioni all'inizio della partita, in Champions non è facile. Quando siamo vicini all'area passano troppe palle dentro facilmente - dice - E' un lavoro che va fatto con un po' di pazienza nelle traiettorie di passaggio perché è qualcosa che ti permette di partire in contropiede". De Bruyne schierato da play: "Kevin è un giocatore straordinario, gli hi detto che si divertirà molto davanti alla difesa. Poi c'era bisogno di far riposare Lobotka, anche lui quando è entrato ha fatto una buona partita".
"Sul blocco basso passano troppe palle in area"
Un Napoli che, specie nella ripresa, si è abbassato molto: "Questa cosa è data anche dalla condizione di alcuni giocatori, Anguissa rientrava stasera e ha fatto 60 minuti. McTominay ha fatto due gol, ma non è ancora il vero Scott - spiega - Per fortuna abbiamo tante partite, però sul blocco basso non possiamo far passare tutte quelle palle dentro. Bisogna lavorare sugli intercetti". Un Napoli che riesce a segnare ma che subisce anche qualche gol di troppo: "Normale che più giocatori di qualità hai in campo e meglio è, il risultato cambia l'opinione, a Firenze e Venezia abbiamo avuto occasioni nelle quali abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma anche a Milano con l'Inter e con il Como - conclude - La cosa che dobbiamo assolutamente migliorare è la sensazione di fragilità. Quando sei fragile, attacchi anche peggio".
"Ora cerchiamo di risistemare il campionato"
In conferenza stampa Allegri ha ribadito di voler vedere una squadra più consapevole e sicura: "Sono contento perché i ragazzi ci hanno messo il cuore e hanno capito l'importanza della partita. Non era facile giocare dopo aver subito l'1-1, abbiamo preso gol vicino alla nostra area e, quando succede, viene anche un po' di paura quando poi gli avversari si avvicinano". Ci si proietta già alla sfida con la Roma: "Oggi hanno giocato sei calciatori che non erano scesi in campo a Venezia. Adesso vedremo di arrivare a sabato nelle migliori condizioni possibili per risistemare il campionato".