L'allenatore del Napoli commenta il successo in Champions contro il Bodo per 4-3: "Il risultato cambia l'opinione, ma quando siamo in blocco basso passano troppe palle in area di rigore". Su De Bruyne da play: "Kevin è un giocatore straordinario, gli ho detto che in quella posizione si divertirà, poi c'era anche bisogno di far riposare Lobotka" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' certamente soddisfatto per la prima vittoria del Napoli in questa Champions League, Massimiliano Allegri che, tuttavia, sottolinea anche diverse cose in cui la sua squadra deve migliorare: "Abbiamo sbagliato molte situazioni all'inizio della partita, in Champions non è facile. Quando siamo vicini all'area passano troppe palle dentro facilmente - dice - E' un lavoro che va fatto con un po' di pazienza nelle traiettorie di passaggio perché è qualcosa che ti permette di partire in contropiede". De Bruyne schierato da play: "Kevin è un giocatore straordinario, gli hi detto che si divertirà molto davanti alla difesa. Poi c'era bisogno di far riposare Lobotka, anche lui quando è entrato ha fatto una buona partita".

"Sul blocco basso passano troppe palle in area" Un Napoli che, specie nella ripresa, si è abbassato molto: "Questa cosa è data anche dalla condizione di alcuni giocatori, Anguissa rientrava stasera e ha fatto 60 minuti. McTominay ha fatto due gol, ma non è ancora il vero Scott - spiega - Per fortuna abbiamo tante partite, però sul blocco basso non possiamo far passare tutte quelle palle dentro. Bisogna lavorare sugli intercetti". Un Napoli che riesce a segnare ma che subisce anche qualche gol di troppo: "Normale che più giocatori di qualità hai in campo e meglio è, il risultato cambia l'opinione, a Firenze e Venezia abbiamo avuto occasioni nelle quali abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma anche a Milano con l'Inter e con il Como - conclude - La cosa che dobbiamo assolutamente migliorare è la sensazione di fragilità. Quando sei fragile, attacchi anche peggio".