Chi l’ha più visto? Ronald Araujo difficilmente dimenticherà il primo gol segnato ad Anfield. L’ex difensore del Barça ha infatti realizzato il momentaneo 2-2 del Liverpool col Villarreal (gli spagnoli erano avanti 2-0 e hanno poi perso 3-4). Dopo aver mandato in rete la palla di testa, l’uruguaiano ha festeggiato scavalcando i cartelloni pubblicitari per godersi l’abbraccio dei suoi tifosi, che l’hanno letteralmente inglobato, facendolo quasi sparire per qualche secondo

LIVERPOOL-VILLARREAL 3-4, HIGHLIGHTS