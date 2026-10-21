Liverpool-Villarreal, Araujo fa gol poi viene sommerso dai suoi tifosi. VIDEOvideo
Chi l’ha più visto? Ronald Araujo difficilmente dimenticherà il primo gol segnato ad Anfield. L’ex difensore del Barça ha infatti realizzato il momentaneo 2-2 del Liverpool col Villarreal (gli spagnoli erano avanti 2-0 e hanno poi perso 3-4). Dopo aver mandato in rete la palla di testa, l’uruguaiano ha festeggiato scavalcando i cartelloni pubblicitari per godersi l’abbraccio dei suoi tifosi, che l’hanno letteralmente inglobato, facendolo quasi sparire per qualche secondo