Il protagonista dell'Inter è ancora lui Carlos Augusto, in gol e decisivo anche contro lo Shakhtar Donetsk in Champions: "È un segnale importante per tutti. Quando siamo rimasti in 10 loro hanno avuto fretta di segnare e noi siamo riusciti a far gol in contropiede. Abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire. È uno dei migliori periodi per me qui all'Inter. Rinnovo? Stiamo parlando con calma, ho ancora 2 anni. State tranquilli..."

INTER-SHAKHTAR 1-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE