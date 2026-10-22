Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bayern Monaco-Arsenal, Kane: "Pallone d'Oro? A casa c'è sempre spazio per nuovi trofei"

bayern monaco

Un gol e un assist e come sempre trascinatore del Bayern anche nel pareggio contro l'Arsenal. L'attaccante inglese commenta il match: "Potevamo essere più cinici dopo il 2-1, loro sono riusciti a rientrare e il pareggio è giusto". Sulla gara particolare contro i Gunners: "Mi hanno scartato a 8 anni vero, ma la sento per la rivalità con il Tottenham. Spero di essere da ispirazione per i più giovani". Sul Pallone d'Oro: "Ai miei ragazzi piacciono i nuovi trofei"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Bruno Fernandes: "Non siamo più quello United"

CHAMPIONS

Momento complicatissimo per i Red Devils, che non vincono da oltre un mese e incassano quattro...

Nico Paz: "Non dimenticherò mai questa partita"

Champions League

Due gol e un assist per Nico Paz nella vittoria del Como contro il Manchester United, nella terza...

Fabregas: "Notte speciale, ma è ancora l'inizio"

CHAMPIONS

Spettacolare poker degli azzurri ai Red Devils, prestazione analizzata a Sky da Cesc Fabregas: "È...

Osimhen, gol dell'ex: non esulta e mima un cuore

Champions League

Vi ricordate cosa faceva Osimhen col Napoli? Sì, segnare. Ovvio: lo sta facendo a ripetizione...

Je so' Paz: tutte le magie contro lo United. VIDEO

Champions League

Il primo è un copia-incolla di quello segnato all'ultimo "tango" di Messi nella partita di addio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE