Un gol e un assist e come sempre trascinatore del Bayern anche nel pareggio contro l'Arsenal. L'attaccante inglese commenta il match: "Potevamo essere più cinici dopo il 2-1, loro sono riusciti a rientrare e il pareggio è giusto". Sulla gara particolare contro i Gunners: "Mi hanno scartato a 8 anni vero, ma la sento per la rivalità con il Tottenham. Spero di essere da ispirazione per i più giovani". Sul Pallone d'Oro: "Ai miei ragazzi piacciono i nuovi trofei"

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