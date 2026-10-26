Pallone d'Oro 2026, la cerimonia di premiazione a Londra. LIVE
Al London Palladium Theatre si svolge la cerimonia di premiazione della 70^ edizione del Pallone d'Oro: grande attesa per scoprire chi sarà il successore di Dembélé (candidato anche quest'anno) e grande incertezza su chi possa trionfare. Nella serata si assegneranno tanti altri premi. Qui tutto il racconto LIVE
PALLONE D'ORO LIVE: CLASSIFICA
Messi guarda tutti dall'altro: l'albo d'oro
Anche il Pallone d'Oro ha il suo albo d'oro. L'ultimo a scriverci il proprio nome è stato Dembelé un anno fa, ma il record è di Leo Messo
Messi ne ha vinti 8, ma tutti gli altri nella storia?Vai al contenuto
Non solo Pallone d'Oro, gli altri premi assegnati stasera
Tra le 30 nominate al Pallone d'Oro femminile c'è anche Tessa Wullaert del Como, unica rappresentante di un club italiano. Tra gli U21 candidato anche Alajbegovic della Juve
- Pallone d'Oro maschile
- Pallone d'Oro femminile
- Migliore calciatore U21
- Migliore calciatrice femminile U21
- Miglior portiere dell'anno
- Miglior portiere femminile
- Miglior allenatore dell'anno
- Migliori allenatori club femminili
- Miglior club maschile
- Miglior club femminile
- Premiazione speciale in onore di Stanley Matthews
Il possibile record di Yamal
Dalla sua istituzione, 48 calciatori hanno vinto il Pallone d'Oro. Il più giovane è stato Ronaldo il Fenomeno, vincitore a 21 anni e 92 giorni. Un primato che potrebbe cadere se a trionfare fosse Lamine Yamal, che oggi ha 19 anni e 105 giorni.
Messi non vola a Londra per la cerimonia
Leo Messi non è volato a Londra per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Lo scrive Ole', indicando che il fuoriclasse argentino ha scelto di non salire sull'aereo per l'Europa da Miami: una indicazione del fatto che Leo non sarebbe il vincitore, anche se nei pronostici era entrato nella rosa ristretta dei candidati forti con Yamal, Mbappè e Kane.
Come funziona il Pallone d'Oro: cosa succede in caso di parità?
Prevale chi ha ricevuto più voti al primo posto. Se la parità persiste, si considerano i secondi posti, poi i terzi e così via. Qualsiasi altra controversia relativa alla votazione viene risolta dal caporedattore di France Football, in qualità di organizzatore.
Come funziona il Pallone d'Oro: quali sono i punteggi
Ogni giurato sceglie 10 giocatori tra i 30 finalisti, ordinandoli per merito. La lista dei candidati è stilata dalla redazione di France Football, da membri della redazione de L'Equipe, da almeno un giurato dell’edizione precedente e dagli ambasciatori Uefa: Luis Figo e Fabio Capello per il premio maschile, Nadine Kessler per quello femminile.
IL PUNTEGGIO
- 1° posto: 15 punti
- 2° posto: 12 punti
- 3° posto: 10 punti
- 4° posto: 8 punti
- 5° posto: 7 punti
- 6° posto: 5 punti
- 7° posto: 4 punti
- 8° posto: 3 punti
- 9° posto: 2 punti
- 10° posto: 1 punto
Come funziona il Pallone d'Oro: i criteri da tenere in considerazione
I giurati devono considerare tre criteri, in ordine di importanza:
- Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore.
- Prestazioni collettive e trofei conquistati.
- Classe e fair play.
Come funziona il Pallone d'Oro: il periodo di riferimento
Vengono valutate le prestazioni dell'intera stagione precedente, dal 3 agosto 2025 al 19 luglio 2026, comprese le competizioni con le nazionali (come Mondiali e Coppa d'Africa).
Come funziona il Pallone d'Oro: chi vota
Nell'attesa, un breve ripasso di "come funziona" la premiazione. Partendo dalla domanda: chi vota? La risposta: una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking Fifa per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile. Il giurato per l'Italia è Paolo Condò di Sky. Per il ranking Fifa, fa fede la classifica in vigore al momento della pubblicazione delle candidature (8 settembre 2026).
Chi erano i 30 candidati (e la classifica live)
Partiamo dall'elenco dei candidati. Erano in 30, ma come detto alcune posizioni (dalla 30 alla 11) sono state già svelate. Manca dunque la top 10. Qui la classifica fino ad ora, aggiornata in diretta, con le schede di tutti i giocatori:
Stasera il Pallone d'Oro 2026: tutti i 30 candidatiVai al contenuto
Un Pallone d'Oro... incerto
A Londra si assegna il 70° Pallone d'Oro, edizione incerta come in pochi altri casi. Grande attesa per scoprire chi vincerà il premio organizzato da France Football, che già dal pomeriggio ha iniziato a svelare le prime posizioni della top 30. Il programma della serata (che seguiremo qui live) prevede l'inizio della cerimonia per le 21 italiane