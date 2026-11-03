Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Feyenoord-Inter, Chivu: "In questa gara siamo stati la nostra miglior versione"

Champions League

L'allenatore dell'Inter commenta con soddisfazione il successo di Rotterdam che lascia alle spalle la sconfitta nel derby e qualche gara sottotono disputata ultimamente: "Cerchiamo sempre di confrontarci e di capire cosa non va e abbiamo capito cosa non è andato ultimamente". Ora serve un po' di continuità: "Si perché è la continuità che ti porta ai risultati ma questa vittoria ci dà molta consapevolezza"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

C'è inevitabilmente soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu al termine del prezioso successo ottenuto su un campo difficile come quello del Feyenoord e arrivato anche in maniera piuttosto netta: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito certe cose e le abbiamo portate in camo - spiega - Abbiamo sempre provato a essere la miglior versione di noi stessi e oggi ci è riuscito e siamo riusciti a fare una partita importante in un campo non facile". Guardarsi negli occhi dopo il derby perso è servito: "Abbiamo sempre un confronto, cerchiamo di corregegre gli errori e capire cosa portare in campo e abbiamo capito che cosa ci è riuscito meno ultimamente".

"Vittoria che ci dà tanto a livello di consapevolezza"

Una squadra che finalmente è tornata a giocare a un livello molto alto: "Il mondo Inter, il club, i tifosi, noi stessi siamo consapevoli del valore di questo gruppo che cerca di portare questa società ai massimi livelli e non ci sono mai stati dubbi su questo". Ora serve la continuità: "La continuità porta ai risutati, porta fiducia e autostima ed è quello che vogliamo fare, questa è una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza per quello che vogliamo costruire. Il calcio a volte ti porta su percorsi strani, lo devi accettare e devi reagire per tornare sulla strada giusta".

"Era l'opportunità per reagire e l'abbiamo colta"

In conferenza stampa Chivu parla anche del concetto di 'provincialità' richiamato negli ultimi giorni: "Ho visto una voglia pazza di accettare che a volte si può stare in un blocco basso, amarlo e avere cattiveria nel rubare qualche pallone. Sapevamo di averla dentro, non dovevamo andare a ricercarla troppo. E' una questione di determinazione, orgoglio e valore". Occasione di riscatto colta: "Per una sconfitta, anche se è il derby, non possiamo dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Per noi è stata un'opportunità di reagire dopo una partita non fatta a un certo livello. L'abbiamo colta".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Rissa in Gala-Stoccarda, alla fine solo…due gialli

Champions League

È il 37' del primo tempo quando un contrasto a bordocampo tra Undav e Baris Yilmaz scatena una...

Doumbia brilla ancora: altro gol in Champions

Champions League

Dopo la prima firma di sempre in Champions nell'ottobre scorso, il classe 2003 italiano segna...

Chi è Vasquez, portiere titolare in Roma-Man Utd

il profilo

Devis Vasquez a difendere la porta della Roma nella sfida di Champions League contro il...

Fabregas: "Siamo in 15, col Lens giocano tutti"

Champions League

L'allenatore del Como alla vigilia di coppa (match live mercoledì alle 21 su Sky Sport Calcio e...

Napoli, Politano: "Tiriamo fuori l'orgoglio"

Champions League

L'attaccante del Napoli analizza a Sky il momento della squadra, alla vigilia della delicata...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE