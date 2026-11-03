L'allenatore dell'Inter commenta con soddisfazione il successo di Rotterdam che lascia alle spalle la sconfitta nel derby e qualche gara sottotono disputata ultimamente: "Cerchiamo sempre di confrontarci e di capire cosa non va e abbiamo capito cosa non è andato ultimamente". Ora serve un po' di continuità: "Si perché è la continuità che ti porta ai risultati ma questa vittoria ci dà molta consapevolezza"

C'è inevitabilmente soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu al termine del prezioso successo ottenuto su un campo difficile come quello del Feyenoord e arrivato anche in maniera piuttosto netta: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito certe cose e le abbiamo portate in camo - spiega - Abbiamo sempre provato a essere la miglior versione di noi stessi e oggi ci è riuscito e siamo riusciti a fare una partita importante in un campo non facile". Guardarsi negli occhi dopo il derby perso è servito: "Abbiamo sempre un confronto, cerchiamo di corregegre gli errori e capire cosa portare in campo e abbiamo capito che cosa ci è riuscito meno ultimamente".