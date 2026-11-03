L'allenatore dell'Inter commenta con soddisfazione il successo di Rotterdam che lascia alle spalle la sconfitta nel derby e qualche gara sottotono disputata ultimamente: "Cerchiamo sempre di confrontarci e di capire cosa non va e abbiamo capito cosa non è andato ultimamente". Ora serve un po' di continuità: "Si perché è la continuità che ti porta ai risultati ma questa vittoria ci dà molta consapevolezza"
C'è inevitabilmente soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu al termine del prezioso successo ottenuto su un campo difficile come quello del Feyenoord e arrivato anche in maniera piuttosto netta: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito certe cose e le abbiamo portate in camo - spiega - Abbiamo sempre provato a essere la miglior versione di noi stessi e oggi ci è riuscito e siamo riusciti a fare una partita importante in un campo non facile". Guardarsi negli occhi dopo il derby perso è servito: "Abbiamo sempre un confronto, cerchiamo di corregegre gli errori e capire cosa portare in campo e abbiamo capito che cosa ci è riuscito meno ultimamente".
"Vittoria che ci dà tanto a livello di consapevolezza"
Una squadra che finalmente è tornata a giocare a un livello molto alto: "Il mondo Inter, il club, i tifosi, noi stessi siamo consapevoli del valore di questo gruppo che cerca di portare questa società ai massimi livelli e non ci sono mai stati dubbi su questo". Ora serve la continuità: "La continuità porta ai risutati, porta fiducia e autostima ed è quello che vogliamo fare, questa è una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza per quello che vogliamo costruire. Il calcio a volte ti porta su percorsi strani, lo devi accettare e devi reagire per tornare sulla strada giusta".
"Era l'opportunità per reagire e l'abbiamo colta"
In conferenza stampa Chivu parla anche del concetto di 'provincialità' richiamato negli ultimi giorni: "Ho visto una voglia pazza di accettare che a volte si può stare in un blocco basso, amarlo e avere cattiveria nel rubare qualche pallone. Sapevamo di averla dentro, non dovevamo andare a ricercarla troppo. E' una questione di determinazione, orgoglio e valore". Occasione di riscatto colta: "Per una sconfitta, anche se è il derby, non possiamo dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Per noi è stata un'opportunità di reagire dopo una partita non fatta a un certo livello. L'abbiamo colta".