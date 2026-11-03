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Roma, Gasperini: "Il rigore ha dato a loro uno slancio. Sconfitta che ci aiuterà"

Champions League

L'allenatore della Roma dopo il ko contro lo United: "Questa è stata una partita diversa rispetto a quella con il Real. Forse la squadra deve togliersi un po' la pressione del risultato a tutti i costi. Ma questa è una sconfitta che ci serve, sicuramente più delle altre"

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Altra sconfitta in rimonta per la Roma in Champions League. Dopo quella con il Real Madrid in casa (da 3-0 a 3-4), i giallorossi vanno ko a Old Trafford contro il Manchester United per 3-2, dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Due sconfitte che l'allenatore Gian Piero Gasperini valuta in maniera diversa: "Col Real è successo tutto negli ultimi minuti e da palle inattive. Non c'erano segnali di calo, come invece è avvenuto qui dopo il rigore, che ha dato loro un grande slancio - ha detto a Sky Sport -. Questa è stata una partita diversa". In entrambi i casi, però, resta il problema dei gol ravvicinati presi: "Non c'è casualità ma sono situazioni diverse. Contro lo United non abbiamo avuto, a differenza del primo tempo, la forza sui loro attaccanti, che erano quelli che creavano difficoltà. Va detto che il loro primo gol è arrivato su rigore, poi c'è stato l'infortunio sul secondo gol in un momento in cui la partita si è un po' riequilibrata. Ci sta che contro il Manchester ci sia quel quarto d'ora, venti minuti in cui soffri: fossimo passati indenni, l'avremmo anche potuta vincere".

"La squadre deve togliersi la pressione del risultato a tutti i costi"

Su Molina, in panchina per tutto il match: "Certo che poteva giocare. È un calciatore internazionale, ma Rensch era partito molto bene, poi ha avuto quest'infortunio e abbiamo fatto entrare Lulli. Anche Wesley ha fatto la sua ottima partita in fase difensiva. Ma non è questo il motivo della sconfitta. Penso che questa sfida ci abbia insegnato di più rispetto a quella col Real. Da questa tiriamo qualcosa in più per il futuro che può servirci sicuramente". Sulla differenza tra il primo e il secondo tempo: "Loro non avevano più niente da perdere e hanno iniziato a pressare alto. Noi dovevamo giocare in modo un po' diverso e sfruttare le palle lunghe, ma alla fine non riuscivamo a tenere i loro riferimenti. Forse dovevamo ricorrere agonisticamente a qualche interruzione o a qualche contrasto in più. Potrebbe esserci un po' di delusione perché ti vedi sfuggire la vittoria. Con il Real, per esempio, ce l'avevi in pugno mentre qui era a buon punto. Forse la squadra deve togliersi un po' la pressione del risultato a tutti i costi. Questa è una sconfitta che ci serve, sicuramente più delle altre".

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