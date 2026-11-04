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Florenzi: "Roma, rimonta peggiore di quella contro il Real"

VIDEO COMMENTO

Nel video Alessandro Florenzi commenta a Sky Sport la terza rimonta subita dalla Roma in altrettante gare di questa Champions League partendo da un'immagine: la faccia di Cristante... "Era più arrabbiato che nel post Real, perché la Roma del primo tempo è stata qualcosa di spettacolare e sa che doveva chiuderla lì. Ma questa competizione è così. In un percorso di crescita ci stanno queste cose, speriamo succedano sempre meno..."

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