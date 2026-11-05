Ad analizzare il match a Sky Sport è stato anche l'allenatore Massimiliano Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato sulle due palle in attive, perché la squadra fino al 70' ha fatto bene, poi abbiamo preso il 2-1 su un rinvio del nostro portiere. I ritmi in Champions sono alti, è subentrata della stanchezza. Ai ragazzi posso rimproverare gli errori sui dettagli, sulle piccole cose ma, per il resto, hanno corso e giocato. E sicuramente la prestazione è stata migliore di quella con la Juve in campionato. La disattenzione di Beukema? Sono questi i dettagli che contano, anche con la Juve la partita stava andando via liscia, poi certi sbagli diventano decisivi a questi livelli". E sul fattore cambi: "Al 70' loro hanno fatto cinque cambi e messo gente fresca e fisica, anche noi ne avremmo voluti fare, ma in panchina avevo solo attaccanti. Per giocare partite con questo dispendio di energie hai bisogno dei cambi, altrimenti non lo puoi fare, semplice. Facciamo dei buoni primi tempi, poi nel secondo caliamo perché siamo numericamente corti. Ora le partite si giocano ogni tre giorni, i ritmi sono più alti e ci sono sette o otto minuti in più di gioco effettivo, quindi al 70' subentra un'altra partita. La puoi gestire solo se hai otto-nove giocatori in panchina"



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