Al Parco dei Principi, il Psg bi-campione d'Europa aspetta la Roma dopo aver segnato 20 gol nelle prime 4 partite, tutte vinte. Un rullo compressore quello guidato da Luis Enrique, che contro i giallorossi (reduci da un rotondo 5-1 a Parma) si affida a Dembélé in attacco. Ai suoi fianchi Akliouche e Ferran Torres favoriti su Godts e Mayulu. Roma in formazione-tipo: davanti partiranno Soulé e Dybala a sostegno di Malen, dietro Ndicka torna titolare

INTERVISTE: GASPERINI - DYBALA