Al Parco dei Principi, il Psg bi-campione d'Europa aspetta la Roma dopo aver segnato 20 gol nelle prime 4 partite, tutte vinte. Un rullo compressore quello guidato da Luis Enrique, che contro i giallorossi (reduci da un rotondo 5-1 a Parma) si affida a Dembélé in attacco. Ai suoi fianchi Akliouche e Ferran Torres favoriti su Godts e Mayulu. Roma in formazione-tipo: davanti partiranno Soulé e Dybala a sostegno di Malen, dietro Ndicka torna titolare
INTERVISTE: GASPERINI - DYBALA
Probabili Formazioni
Psg (4-3-3), la probabile formazione
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique
- Due ballottaggi tra i Campioni d'Europa, entrambi in attacco: Akliouche favorito su Godts sulla destra, Ferran Torres sul giovane Mayulu a sinistra
- Pochi dubbi per il resto: in difesa Pacho affiancherà Marquinhos in mezzo, con Hakimi e Nuno Mendes sulle fasce
- A metà campo Vitinha sarà il perno centrale, con Joao Neves e Fabian Ruiz a sostegno. Dembélé il centravanti
Roma (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
- Gasperini recupera tutti gli effettivi, con l'unica eccezione di Rensch, infortunato
- L'undici giallorosso dovrebbe essere quello titolare, con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa e Balerdi che partirà dalla panchina
- A metà campo Molina e Wesley saranno gli esterni, Koné e Cristante i centrali
- Dietro Malen, Dybala e Soulé più che Mora