Champions League, le avversarie dell'Atalanta: la Dea contro Psg e Chelsea
La squadra di Juric affronterà i campioni in carica del Psg (a Parigi), sfida con il Chelsea in casa. Dalla seconda fascia la Dea pesca Brugge e Eintracht, dalla terza lo Slavia Praga e il Marsiglia di De Zerbi. Athletic Club e Union Saint-Gilloise le altre avversarie nel girone
- CHELSEA (Inghilterra)
- in casa
- PSG (Francia)
- in trasferta
- BRUGGE (Belgio)
- in casa
- EINTRACHT FRANCOFORTE (Germania)
- in trasferta
- SLAVIA PRAGA (Repubblica Ceca)
- in casa
- MARSIGLIA (Francia)
- in trasferta
- ATHLETIC CLUB (Spagna)
- in casa
- UNION SAINT GILLOISE (Belgio)
- in trasferta