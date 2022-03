Il 9 marzo 2004 nasceva il mito di José Mourinho, protagonista di quella folle corsa al 90' dopo il gol-qualificazione del suo Porto a Old Trafford. Serata memorabile per lui come lo è stata per altri eroi nella competizione: ricordate le esultanze più celebri in Champions League? Allenatori e ovviamente giocatori, entrati nella storia attraverso quegli istanti indimenticabili