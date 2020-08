Ricomincia la Champions, la competizione preferita dai grandi bomber in giro per l'Europa. Chi vincerà la classifica marcatori quest'anno? Il primo posto sembra distante per tutti gli inseguitori, ma la sorpresa più grande al momento è l'esclusione dai primi 30 posti di Ronaldo e Messi, super protagonisti nelle edizioni precedenti. Il migliore tra gli 'italiani'? È Mertens. Ecco la graduatoria completa: a parità di gol è premiato chi ha raccolto il minor minutaggio

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA CHAMPIONS