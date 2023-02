1/14

Trasformando un calcio di rigore nell'andata degli ottavi di Champions contro il Brugge, Joao Mario ha segnato il suo 5° gol in questa edizione (in 7 gare), il quarto consecutivo. In precedenza, nel girone, era andato a segno anche contro Juventus (sia all'andata che al ritorno), Psg e Maccabi Haifa



Nessun centrocampista come lui, in questa edizione della Champions: ecco chi lo segue in questa classifica