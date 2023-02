Con la doppietta messa a segno contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League Karim Benzema è andato in rete per la 18^ stagione consecutiva nel torneo, eguagliando il primato di Messi. Il Pallone d'Oro ha inoltre segnato almeno 2 gol in 11 edizioni diverse e meglio di lui ha fatto solo Cristiano Ronaldo. Infine, il francese del Real Madrid si è portato al terzo posto della classifica marcatori all time nella fase a eliminazione diretta del torneo: ecco chi lo precede e la graduatoria completa