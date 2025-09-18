I difensori con più gol in Champions: CLASSIFICA

Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, i difensori con più gol segnati: la classifica all-time

champions fotogallery
14 foto

Grazie al gol nella prima giornata della League Phase contro l'Atalanta, Marquinhos ha ottenuto il 4° posto nella classifica dei difensori che hanno realizzato più gol in Champions League (dal 1992-93 ad oggi). Il brasiliano del Psg è a quota 10, ma il record di Sergio Ramos è ancora lontano... e in top 10 c'è anche un italiano. Di seguito la classifica completa

