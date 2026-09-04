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Champions League femminile: le avversarie di Roma, Inter e Juventus

calcio femminile

Introduzione

Sorteggiata la fase campionato della Women's Champions League 2026/27, con tre italiane al via: Roma, Juventus e Inter. Definite per ciascuna le sei avversarie e le tre partite da giocare in casa e in trasferta. Dal Barcellona all'Arsenal, passando per OL Lyonnes, Chelsea, Real Madrid e Psg: ecco tutti gli incroci delle italiane. Per conoscere date, orari e ordine delle partite bisognerà invece attendere sabato 5 settembre, quando la UEFA pubblicherà il calendario definitivo.

 

Il calcio femminile è sempre più protagonista su Sky Sport. Dopo la Serie A Women's Cup, arriva anche la Women's Super League inglese, al via venerdì 4 settembre con London City Lionesses-Manchester United. Intanto, ecco il cammino di Roma, Juventus e Inter e tutti gli incroci della fase campionato

 

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Quello che devi sapere

Il format della Women's Champions League

Per il secondo anno la Women's Champions League si gioca con una fase campionato a 18 squadre. Ogni club affronta sei avversarie diverse, due per ciascuna delle tre fasce: una in casa e una in trasferta per fascia, per un totale di tre gare interne e tre fuori. Le prime quattro della classifica unica accedono direttamente ai quarti, mentre dalla 5^ alla 12^ si passa dai playoff. Il calendario definitivo, con ordine delle partite, date e orari, sarà comunicato dalla UEFA sabato 5 settembre

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Le avversarie della Roma

La Roma, campione d'Italia e qualificata direttamente alla League Phase, affronterà:

  • Barcellona - in casa
  • Chelsea - in trasferta
  • Real Madrid - in casa
  • Benfica - in trasferta
  • Servette - in casa
  • OH Leuven - in trasferta

Per le giallorosse quindi tre trasferte a Londra, Lisbona e Leuven, mentre in casa arriveranno anche le campionesse d'Europa del Barcellona

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Le avversarie della Juventus

La Juventus, arrivata alla League Phase attraverso le qualificazioni, affronterà:

  • OL Lyonnes - in casa
  • Paris Saint-Germain - in trasferta
  • Benfica - in casa
  • Häcken - in trasferta
  • OH Leuven - in casa
  • Austria Vienna - in trasferta

Le bianconere avranno dunque in casa l'OL Lyonnes, otto volte campione d'Europa, mentre tra le trasferte spicca quella sul campo del Psg

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Le avversarie dell'Inter

Prima storica partecipazione alla fase principale della Women's Champions League per l'Inter, che affronterà:

  • Arsenal - in casa
  • OL Lyonnes - in trasferta
  • Häcken - in casa
  • Real Madrid - in trasferta
  • Manchester City - in casa
  • Austria Vienna - in trasferta

Cammino impegnativo per le nerazzurre, che ospiteranno Arsenal e Manchester City e saranno attese dalle trasferte contro OL Lyonnes e Real Madrid

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Le avversarie dell'Arsenal

  • OL Lyonnes - in casa
  • Benfica - in casa
  • HB Køge - in casa
  • Barcellona - in trasferta
  • Paris FC - in trasferta
  • Inter - in trasferta

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Le avversarie dell'Austria Vienna

  • Bayern Monaco - in casa
  • Juventus - in casa
  • Inter - in casa
  • Chelsea - in trasferta
  • Benfica - in trasferta
  • Manchester City - in trasferta

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Le avversarie del Barcellona

  • Arsenal - in casa
  • Paris FC - in casa
  • Servette - in casa
  • Bayern Monaco - in trasferta
  • Roma - in trasferta
  • HB Køge - in trasferta

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Le avversarie del Bayern Monaco

  • Barcellona - in casa
  • Real Madrid - in casa
  • Manchester City - in casa
  • Paris Saint-Germain - in trasferta
  • Benfica - in trasferta
  • Austria Vienna - in trasferta

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Le avversarie del Benfica

  • Bayern Monaco - in casa
  • Roma - in casa
  • Austria Vienna - in casa
  • Arsenal - in trasferta
  • Juventus - in trasferta
  • HB Køge - in trasferta

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Le avversarie del Chelsea

  • Paris Saint-Germain - in casa
  • Roma - in casa
  • Austria Vienna - in casa
  • OL Lyonnes - in trasferta
  • Häcken - in trasferta
  • OH Leuven - in trasferta

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Le avversarie dell'Hacken

  • Chelsea - in casa
  • Juventus - in casa
  • Manchester City - in casa
  • OL Lyonnes - in trasferta
  • Paris FC - in trasferta
  • Inter - in trasferta

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Le avversarie dell'Hb Koge

  • Barcellona - in casa
  • Benfica - in casa
  • Servette - in casa
  • Arsenal - in trasferta
  • Paris FC - in trasferta
  • OH Leuven - in trasferta

12/19
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Le avversarie del Manchester City

  • Paris Saint-Germain - in casa
  • Real Madrid - in casa
  • Austria Vienna - in casa
  • Bayern Monaco - in trasferta
  • Häcken - in trasferta
  • Inter - in trasferta

13/19

Le avversarie dell'OH Leuven

  • Chelsea - in casa
  • Roma - in casa
  • HB Køge - in casa
  • Paris Saint-Germain - in trasferta
  • Juventus - in trasferta
  • Servette - in trasferta

14/19
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Le avversarie dell'OL Lyonnes

  • Chelsea - in casa
  • Häcken - in casa
  • Inter - in casa
  • Arsenal - in trasferta
  • Juventus - in trasferta
  • Servette - in trasferta

15/19

Le avversarie del Paris FC

  • Arsenal - in casa
  • Häcken - in casa
  • HB Køge - in casa
  • Barcellona - in trasferta
  • Real Madrid - in trasferta
  • Servette - in trasferta

16/19
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Le avversarie del Psg

  • Bayern Monaco - in casa
  • Juventus - in casa
  • OH Leuven - in casa
  • Chelsea - in trasferta
  • Real Madrid - in trasferta
  • Manchester City - in trasferta

17/19

Le avversarie del Real Madrid

  • Paris Saint-Germain - in casa
  • Paris FC - in casa
  • Inter - in casa
  • Bayern Monaco - in trasferta
  • Roma - in trasferta
  • Manchester City - in trasferta

18/19
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Le avversarie del Servette

  • OL Lyonnes - in casa
  • Paris FC - in casa
  • OH Leuven - in casa
  • Barcellona - in trasferta
  • Roma - in trasferta
  • HB Køge - in trasferta

19/19
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