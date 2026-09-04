Champions League femminile: le avversarie di Roma, Inter e Juventus

Champions League femminile: le avversarie di Roma, Inter e Juventuscalcio femminile
Introduzione
Sorteggiata la fase campionato della Women's Champions League 2026/27, con tre italiane al via: Roma, Juventus e Inter. Definite per ciascuna le sei avversarie e le tre partite da giocare in casa e in trasferta. Dal Barcellona all'Arsenal, passando per OL Lyonnes, Chelsea, Real Madrid e Psg: ecco tutti gli incroci delle italiane. Per conoscere date, orari e ordine delle partite bisognerà invece attendere sabato 5 settembre, quando la UEFA pubblicherà il calendario definitivo.
Il calcio femminile è sempre più protagonista su Sky Sport. Dopo la Serie A Women's Cup, arriva anche la Women's Super League inglese, al via venerdì 4 settembre con London City Lionesses-Manchester United. Intanto, ecco il cammino di Roma, Juventus e Inter e tutti gli incroci della fase campionato
Quello che devi sapere
Il format della Women's Champions League
Per il secondo anno la Women's Champions League si gioca con una fase campionato a 18 squadre. Ogni club affronta sei avversarie diverse, due per ciascuna delle tre fasce: una in casa e una in trasferta per fascia, per un totale di tre gare interne e tre fuori. Le prime quattro della classifica unica accedono direttamente ai quarti, mentre dalla 5^ alla 12^ si passa dai playoff. Il calendario definitivo, con ordine delle partite, date e orari, sarà comunicato dalla UEFA sabato 5 settembre
Le avversarie della Roma
La Roma, campione d'Italia e qualificata direttamente alla League Phase, affronterà:
- Barcellona - in casa
- Chelsea - in trasferta
- Real Madrid - in casa
- Benfica - in trasferta
- Servette - in casa
- OH Leuven - in trasferta
Per le giallorosse quindi tre trasferte a Londra, Lisbona e Leuven, mentre in casa arriveranno anche le campionesse d'Europa del Barcellona
Le avversarie della Juventus
La Juventus, arrivata alla League Phase attraverso le qualificazioni, affronterà:
- OL Lyonnes - in casa
- Paris Saint-Germain - in trasferta
- Benfica - in casa
- Häcken - in trasferta
- OH Leuven - in casa
- Austria Vienna - in trasferta
Le bianconere avranno dunque in casa l'OL Lyonnes, otto volte campione d'Europa, mentre tra le trasferte spicca quella sul campo del Psg
Le avversarie dell'Inter
Prima storica partecipazione alla fase principale della Women's Champions League per l'Inter, che affronterà:
- Arsenal - in casa
- OL Lyonnes - in trasferta
- Häcken - in casa
- Real Madrid - in trasferta
- Manchester City - in casa
- Austria Vienna - in trasferta
Cammino impegnativo per le nerazzurre, che ospiteranno Arsenal e Manchester City e saranno attese dalle trasferte contro OL Lyonnes e Real Madrid
Le avversarie dell'Arsenal
- OL Lyonnes - in casa
- Benfica - in casa
- HB Køge - in casa
- Barcellona - in trasferta
- Paris FC - in trasferta
- Inter - in trasferta
Le avversarie dell'Austria Vienna
- Bayern Monaco - in casa
- Juventus - in casa
- Inter - in casa
- Chelsea - in trasferta
- Benfica - in trasferta
- Manchester City - in trasferta
Le avversarie del Barcellona
- Arsenal - in casa
- Paris FC - in casa
- Servette - in casa
- Bayern Monaco - in trasferta
- Roma - in trasferta
- HB Køge - in trasferta
Le avversarie del Bayern Monaco
- Barcellona - in casa
- Real Madrid - in casa
- Manchester City - in casa
- Paris Saint-Germain - in trasferta
- Benfica - in trasferta
- Austria Vienna - in trasferta
Le avversarie del Benfica
- Bayern Monaco - in casa
- Roma - in casa
- Austria Vienna - in casa
- Arsenal - in trasferta
- Juventus - in trasferta
- HB Køge - in trasferta
Le avversarie del Chelsea
- Paris Saint-Germain - in casa
- Roma - in casa
- Austria Vienna - in casa
- OL Lyonnes - in trasferta
- Häcken - in trasferta
- OH Leuven - in trasferta
Le avversarie dell'Hacken
- Chelsea - in casa
- Juventus - in casa
- Manchester City - in casa
- OL Lyonnes - in trasferta
- Paris FC - in trasferta
- Inter - in trasferta
Le avversarie dell'Hb Koge
- Barcellona - in casa
- Benfica - in casa
- Servette - in casa
- Arsenal - in trasferta
- Paris FC - in trasferta
- OH Leuven - in trasferta
Le avversarie del Manchester City
- Paris Saint-Germain - in casa
- Real Madrid - in casa
- Austria Vienna - in casa
- Bayern Monaco - in trasferta
- Häcken - in trasferta
- Inter - in trasferta
Le avversarie dell'OH Leuven
- Chelsea - in casa
- Roma - in casa
- HB Køge - in casa
- Paris Saint-Germain - in trasferta
- Juventus - in trasferta
- Servette - in trasferta
Le avversarie dell'OL Lyonnes
- Chelsea - in casa
- Häcken - in casa
- Inter - in casa
- Arsenal - in trasferta
- Juventus - in trasferta
- Servette - in trasferta
Le avversarie del Paris FC
- Arsenal - in casa
- Häcken - in casa
- HB Køge - in casa
- Barcellona - in trasferta
- Real Madrid - in trasferta
- Servette - in trasferta
Le avversarie del Psg
- Bayern Monaco - in casa
- Juventus - in casa
- OH Leuven - in casa
- Chelsea - in trasferta
- Real Madrid - in trasferta
- Manchester City - in trasferta
Le avversarie del Real Madrid
- Paris Saint-Germain - in casa
- Paris FC - in casa
- Inter - in casa
- Bayern Monaco - in trasferta
- Roma - in trasferta
- Manchester City - in trasferta
Le avversarie del Servette
- OL Lyonnes - in casa
- Paris FC - in casa
- OH Leuven - in casa
- Barcellona - in trasferta
- Roma - in trasferta
- HB Køge - in trasferta