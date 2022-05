Non soltanto la gioia di vincere la Champions League, per parecchi giocatori conquistare il trofeo potrebbe significare scrivere il proprio nome nel libro dei record della competizione. Da quando la manifestazione si chiama così, ovvero dal 1992, il recordman di finali vinte è Cristiano Ronaldo. Ma dopo Liverpool-Real Madrid, in caso di vittoria dei Blancos, potrebbero esserci diverse novità: ecco chi ha vinto più finali nella storia e chi potrebbe balzare in vetta a questa speciale classifica