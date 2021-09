Doppietta alla Dinamo Kiev per lo scatenato Lewandowski, una macchina da gol con un primato straordinario in Champions: infallibile dal dischetto, il polacco ha segnato 14 penalty su altrettanti calciati! Quali sono i giocatori che non hanno mai sbagliato rigori nel format moderno della competizione tra coloro che ne hanno battuti almeno tre? Nella top 30 degli specialisti ci sono due italiani (dati Transfermarkt)

