Classifica Champions 2025-2026, il confronto con la scorsa stagione
Dopo le prime quattro giornate del girone unico di Champions iniziano a delinearsi alcune posizioni: tra le italiane rischia la Juventus, che al momento con 3 punti sarebbe eliminata. Il confronto con la classifica di un anno fa a questo punto del torneo fa riflettere: ai bianconeri serve un'impresa superiore a quella del Psg, che nel 2024/25 si qualificò dopo che aveva chiuso le prime quattro giornate con 4 punti
- Bayern 12 pt
- Arsenal 12
- Inter 12
- Manchester City 10
- Psg 9
- Newcastle 9
- Real Madrid 9
- Liverpool 9
- Galatasaray 9
- Tottenham 8
- Barcellona 7
- Chelsea 7
- Sporting 7
- Borussia Dortmund 7
- Qarabag 7
- Atalanta 7
- Atletico M. 6
- Psv 5
- Monaco 5
- Pafos 5
- Bayer Leverkusen 5
- Brugge 4
- Eintracht 4
- Napoli 4
- Marsiglia 3
- Juventus 3
- Athletic Club 3
- Union SG 3
- Bodo/Glimt 2
- Slavia Praga 2
- Olympiacos 2
- Villarreal 1
- Copenhagen 1
- Kairat 1
- Benfica 0
- Ajax 0
- Liverpool 12
- Sporting 10
- Monaco 10
- Brest 10
- Inter 10
- Barcellona 9
- Borussia Dortmund 9
- Aston Villa 9
- Atalanta 8
- Manchester City 7
- Juventus 7
- Arsenal 7
- Bayer Leverkusen 7
- Lille 7
- Celtic 7
- Dinamo Zagabria 7
- Bayern Monaco 6
- Real Madrid 6
- Benfica 6
- Milan 6
- Feyenoord 6
- Brugge 6
- Atletico Madrid 6
- Psv 5
- Psg 4
- Sparta Praga 4
- Stoccarda 4
- Shakhtar 4
- Girona 3
- Salisburgo 3
- Bologna 1
- Lipsia 0
- Sturm Graz 0
- Young Boys 0
- Stella Rossa 0
- Slovan 0
- Oggi Inter, Atalanta, Napoli, Juventus; un anno fa Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna (l'Italia godeva della quinta squadra in Champions grazie al ranking per nazioni).
- Ecco il loro bilancio rispetto a un anno fa a questo punto del torneo:
- INTER: +2 punti rispetto a un anno fa
- ATALANTA: -1 punto rispetto a un anno fa
- JUVENTUS: -4 punti rispetto a un anno fa
- Bayern Monaco: +6
- Psg: +5
- Arsenal: +5
- Manchester City: +3
- Real Madrid: +3
- Benfica: -6
- Monaco: -5
- Juventus: -4
- Liverpool: -3
- Sporting: -3
- Liverpool (12)
- Barcellona (9)
- Arsenal (7)
- Inter (10)
- Atletico Madrid (6)
- Bayer Leverkusen (7)
- Lille (7)
- Aston Villa (9)
- Atalanta (8)
- Borussia Dortmund (9)
- Real Madrid (6)
- Bayern Monaco (6)
- Milan (6)
- Psv (5)
- Psg (4)
- Benfica (6)
- Monaco (10)
- Brest (10)
- Feyenoord (6)
- Juventus (7)
- Celtic (7)
- Manchester City (7)
- Sporting (10)
- Brugge (6)
- Tutte le prime 8 in classifica alla quarta giornata (avevano tutte 9 o più punti) alla fine si sono qualificate
- L'impresa la fece il Psg, qualificandosi come testa di serie quando alla 4^ giornata aveva solo 4 punti (quanti ne ha il Napoli oggi). Anche il Psv alla fine passò (sempre come testa di serie) con 5 punti a metà del percorso
- Nessuna squadra con 3 punti dopo quattro giornate (quanti ne ha oggi la Juventus) alla fine si è qualificata