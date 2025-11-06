5/7

LE SQUADRE CHE HANNO PERSO PIU' PUNTI RISPETTO A UN ANNO FA

Benfica: -6 Monaco: -5 Juventus: -4 Liverpool: -3 Sporting: -3

Un anno fa, con due vittorie nelle prime due giornate, contro Stella Rossa e Atletico Madrid (4-0!), per poi perdere le due successive con Feyenoord e Bayern. Oggi i portoghesi (attualmente allenati da Mourinho) ne hanno perse 4 su 4 e sono una delle sorprese (in negativo) della Champions., che un anno fa a questo punto del torneo aveva 4 punti in più