Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Classifica Champions 2025-2026, il confronto con la scorsa stagione

il confronto fotogallery
7 foto

Dopo le prime quattro giornate del girone unico di Champions iniziano a delinearsi alcune posizioni: tra le italiane rischia la Juventus, che al momento con 3 punti sarebbe eliminata. Il confronto con la classifica di un anno fa a questo punto del torneo fa riflettere: ai bianconeri serve un'impresa superiore a quella del Psg, che nel 2024/25 si qualificò dopo che aveva chiuso le prime quattro giornate con 4 punti

ALTRE FOTOGALLERY

De Rossi nuovo allenatore del Genoa, è ufficiale

Serie A

L'ex romanista è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa: oggi primo allenamento e domani la...

6 foto

Chi va a ottavi e playoff? Le previsioni di Opta

le previsioni

A metà del cammino nel girone di Champions, il "Supercomputer" di Opta ha fatto le sue...

15 foto

Marcatori Inter all time: Lautaro a -1 da Mazzola

classifica

Lautaro Martinez continua a salire nella classifica dei marcatori all-time della storia...

12 foto

Champions, alla Juve serve una rimonta "stile Psg"

il confronto

Dopo le prime quattro giornate del girone unico di Champions iniziano a delinearsi alcune...

7 foto

Marcatori all-time: super Haaland sale ancora

CHAMPIONS

Haaland segna ancora (da ex, contro il Borussia Dortmund) e a 25 anni ha già raggiunto quota 54...

67 foto
2245201645

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Chivu: "Non ho trasmesso la giusta motivazione"

    inter

    L'allenatore nerazzurro è intervenuto su Sky al termine della gara vinta 2-1 con il Kairat: "Mi...

    Juric: "Lookman? Succede, si esagera un po' ma..."

    champions

    L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo di Marsiglia arrivato al 90' con un gol di...

    Dove vedere Marsiglia-Atalanta

    guida tv

    Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta il Marsiglia, partita da seguire in diretta...