BAYERN MONACO 2015-2016. Uno degli "undici" più rivoluzionati, a guardare la formazione tipo del 2015 e quella di oggi. Se non altro per l'addio a due colonne come Ribery e Robben (che nelle foto spesso non compaiono... causa infortuni). Ma anche perché nel 2015 in panchina c'era Guardiola, che dal mercato ottiene Douglas Costa, Vidal e Coman. Parte invece lo storico Schweinsteiger. In Champions cammino interrotto in semifinale