21 gol nella prima serata di Champions. Giornata agrodolce per le italiane, con il Napoli che batte 2-0 i campioni in carica del Liverpool, mentre l’Inter non va oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga. Nel girone dei nerazzurri termina senza gol il big match tra Dortmund e Barcellona: il Borussia spreca l’occasione dei tre punti con il rigore di Reus, parato da ter Stegen (battuta irregolare per il movimento in anticipo del portiere). Il tiro dagli 11 metri condanna anche il Chelsea, sconfitto in casa dal Valencia per la rete di Rodrigo. Barkley, appena entrato, conclude sulla traversa la conclusione dal dischetto. Goleada del Salisburgo nel gruppo del Napoli. Gli austriaci superano 6-2 il Genk, con Haland straordinario protagonista: per il classe 2000 tripletta all’esordio in Champions. L’Ajax, semifinalista della scorsa edizione, travolge 3-0 il Lille, mentre il Lipsia, trascinato da Werner, fa il colpo sul campo del Benfica. 1-1, infine, tra Lione e Zenit.

AJAX-LILLE 3-0

18' Promes, 50' Alvarez, 62' Tagliafico

AJAX (4-2-3-1): Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez (88’ Ekkelenkamp); Ziyech (77’ Lang), Promes, Neres (83’ Huntelaar); Tadic. All. Ten Hag

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Renato Sanches (63’ Araujo), André, Soumarè (77’ Xeka), Bamba; Ikonè (63’ Yazici), Osimhen. All. Galtier

Ammoniti: Onana (A), Renato Sanches (L)

BENFICA-LIPSIA 1-2

69', 79' Werner (L), 84' Seferovic (B)

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi (76’ Seferovic), Fejsa, Taarabt, Cervi (76’ Rafa Silva); Jota (67’ Tavares), De Tomas. All. Bruno Lage

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Orban, Konate, Mukiele; Demme, Sabitzer, Laimer (39’ Haidara), Forsberg (88’ Nkunku), Halstenberg (83’ Klostermann); Poulsen, Werner. All. Nagelsmann

Ammoniti: Poulsen (L), Jota (B), Haidara (L)

CHELSEA-VALENCIA 0-1

74' Rodrigo

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Zouma (73’ Giroud), Christensen, Tomori; Azpilicueta, Kovacic (80’ Barkley), Jorginho, Marcos Alonso; Mount (16’ Pedro), Abraham, Willian. All. Lampard

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayá; Coquelin, Kondogbia, Parejo, Cheryshev (92’ Diakhaby); Rodrigo (90’ Lee Kangin), Gameiro (70’ Maxi Gomez). All. Celades

Ammoniti: Coquelin (V), Jorginho (C), Giroud (C)

DORTMUND-BARCELLONA 0-0

DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard T. (73’ Brandt); Alcacer (87’ Bruun Larsen). All. Favre

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40’ Sergi Roberto); Arthur, Busquets (60’ Rakitic), de Jong; Ansu Fati (59’ Messi), Suarez, Griezmann. All. Valverde

Note: ter Stegen para il rigore a Reus al 57’

Ammoniti: Delaney (D), Hazard (D), Piqué (B), Semedo (B), Rakitic (B)

NAPOLI-LIVERPOOL 2-0

82' rig. Mertens, 92' Llorente

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75' Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66' Zielinski); Lozano (69' Llorente), Mertens. All. Ancelotti



LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner (66' Wijnaldum), Henderson (87' Shaqiri), Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Ammoniti: Robertson (L), Milner (L), Llorente (N)

SALISBURGO-GENK 6-2

2', 34', 45' Haland (S), 36' Hwang (S), 40' Lucumi (G), 45+3' Szoboszlai (S), 52' Samatta (G), 66' Ulmer (S)

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen (84’ Farkas), Ramalho, Wöber, Ulmer; Minamino, Bernede, Junuzovic, Szoboszlai (62’ Okugawa); Hwang, Haland (72’ Daka). All. Marsh

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Berge, Hrosovsky, Heynen (86’ Onuachu); Ndongala (72’ Hagi), Samatta, Ito (46’ Bongonda). All. Mazzù

Ammoniti: Kristensen (S), Bernede (S), Bongonda (G), Szoboszlai (G)