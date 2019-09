L'altro debutto con sconfitta dal Real Madrid fu quello della Roma. Le squadre si sfidarono all'Olimpico in un giorno passato alla storia per altre ragioni, l'11 settembre 2001. L'esordio con gol di Totti, proprio come il suo amico/rivale Del Piero sei anni prima, non bastò ad evitare la sconfitta per 2-1. La Roma ottenne lo stesso la qualificazione alla fase successiva. Sette qualificate su nove. Le italiane, nelle loro prime volte, si sono sempre dimostrate all'altezza. L'Atalanta può confidare anche in questa tradizione positiva per sperare nell'obiettivo ottavi di finale