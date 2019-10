Mercoledì 2 ottobre l'Inter torna a Barcellona dove i tifosi nerazzurri vissero la serata forse più epica degli ultimi 10 anni, quella della sconfitta per 1-0 che valse alla squadra allenata da Mourinho la qualificazione per la finale di Champions. E così come Mou in quella Inter aveva un gruppo di fedelissimi sempre in campo, anche Conte sembra stia costruendo una squadra basata su un nucleo di giocatori quasi sempre presenti

