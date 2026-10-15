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Giocatori con più presenze a non aver mai vinto la Champions League: Mbappè a quota 100

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Con la partita di mercoledì 14 ottobre contro la Roma, Kylian Mbappé è entrato nel ristretto gruppo di giocatori con all'attivo 100 presenze in Champions League. Il francese, però, non è ancora riuscito a vincere la Coppa europea più prestigiosa: quali sono i calciatori con più presenze in Champions che non hanno mai vinto il trofeo? In testa ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano...

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