Giocatori con più presenze a non aver mai vinto la Champions League: Mbappè a quota 100
Con la partita di mercoledì 14 ottobre contro la Roma, Kylian Mbappé è entrato nel ristretto gruppo di giocatori con all'attivo 100 presenze in Champions League. Il francese, però, non è ancora riuscito a vincere la Coppa europea più prestigiosa: quali sono i calciatori con più presenze in Champions che non hanno mai vinto il trofeo? In testa ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano...
- 93 presenze dal 1998 al 2012
- 16 gol
- Ha giocato in Champions con: Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Chelsea
- 100 presenze dal 2026 a oggi
- 72 gol
- Ha giocato in Champions con: Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid
- 102 presenze dal 2011 al 2026
- 2 gol
- Ha giocato in Champions con: Porto, Manchester City e Benfica
- 103 presenze dal 2005 al 2022
- 7 gol
- Ha giocato in Champions con: Shakhtar Donetsk e Manchester City
- 104 presenze dal 2004 al 2022
- 20 gol
- Ha giocato in Champions con: Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco
- 108 presenze dal 2014 ad oggi
- Ha giocato in Champions con: Atletico Madrid
- 119 presenze dal 2013 ad oggi
- 5 gol
- Ha giocato in Champions con: Atletico Madrid
- 120 presenze dal 2013 al 2026
- 44 gol
- Ha giocato in Champions con: Real Sociedad, Atletico Madrid e Barcellona
- 124 presenze dal 1999 al 2021
- Ha giocato in Champions con: Parma, Juventus e Paris Saint-Germain
- 124 presenze in Champions dal 2001 al 2021
- 48 gol
- Ha giocato in Champions con: Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United