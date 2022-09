Numeri impressionanti per il centravanti norvegese, che sta frantumando ogni record a suon di gol. Con la doppietta messa a segno all'esordio in Champions con la maglia del Manchester City, Haaland è diventato il più giovane a raggiungere quota 25 reti nella competizione. Sua anche la migliore media gol-minuti da quando ha debuttato nel torneo. E con gli altri bomber storici della Champions non c'è davvero competizione: ecco tutti i dati incredibili del classe 2000

