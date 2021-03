1/21

Serata storica per Erling Haaland, nonostante per lui sia stata una serata come tutte le altre. Ennesima doppietta in Champions (nessuno ne aveva mai segnate 4 consecutivamente), con cui l'attaccante norvegese raggiunge quota 10 in questa edizione della Champions, andando a segno in tutte e 6 le gare che ha giocato. Non solo: adesso i suoi gol in Champions sono in tutto 20, e nessuno li aveva mai raggiunti in così poche partite: appena 14! A Cristiano Ronaldo, per fare un esempio, ne sono servite 56; a Messi 40. E non sono neanche nella top10