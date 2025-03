Oltre Sommer e Pavard, l'Inter ha in rosa diversi calciatori che nelle scorse stagioni hanno giocato in Bundesliga. Partendo dalla porta, Josep Martinez ha indossato per due stagioni la maglia del Lipsia. In difesa con Pavard c'è anche Bisseck, cresciuto nel settore giovanile del Colonia prima di trasferirsi in giro per l'Europa. A centrocampo troviamo ovviamente Calhanoglu: per lui 11 precedenti contro il Bayern e 3 gol, 2 con la maglia del Leverkusen e uno con quella dell'Amburgo. Anche Mkhitaryan sa come si fa male ai bavaresi: 2 gol in 12 incontri, quello più importante sicuramente nella finale di Supercoppa di Germania che permise al Borussia Dortmund di sbloccare il risultato prima del definitivo 2-0 di Aubameyang. Quattro stagioni in Bundes anche per Thuram, che con la maglia del Borussia M'gladbach ha realizzato 2 reti in 8 gare contro il Bayern... e uno la segnò proprio a Sommer; Arnautovic, invece, non è mai riuscito a segnare nelle 6 presenze contro i tedeschi quando vestiva la maglia del Werder Brema.