Due dei campioni d'Italia di Simone Inzaghi sono arrivati in estate direttamente dalla Baviera. Tra gli altri casi una storica meteora come Sforza (e la maglia di Aldo, Giovanni e Giacomo) o uno degli eroi del Triplete come Lucio. Negli anni Ottanta fecero lo stesso percorso autentiche leggende come Rummenigge, Matthäus e l'indimenticato Brehme

