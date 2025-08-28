Champions League, le avversarie dell'Inter: nerazzurri contro Liverpool e Arsenal
Dall’urna di Montecarlo l’Inter pesca due inglesi, Liverpool e Arsenal, che affronterà entrambe in casa, poi Borussia Dortmund e Atletico Madrid (in trasferta). Dalla terza fascia i nerazzurri pescano Slavia Praga e Ajax, dalla quarta gli esordienti kazaki del Kairat Almaty (che affronteranno a San Siro) e i belgi dell'Union Saint Gilloise
- LIVERPOOL (Inghilterra)
- in casa
- Sei i precedenti tra Inter e Liverpool in Europa, con 2 vittorie e 4 sconfitte per i nerazzurri. L’ultimo incrocio negli ottavi di Champions 2021/22, con l’Inter eliminata dopo aver perso 2-0 in casa e non essere riuscita nella rimonta ad Anfield (dove vinse 1-0)
- BORUSSIA DORTMUND (Germania)
- in trasferta
- L’Inter ha affrontato il Borussia Dortmund in sei occasioni in Europa, registrando tre successi, un pareggio e due sconfitte. In particolare, sono 4 i precedenti in Champions, in cui l'Inter ha sempre segnato, in ogni partita, 2 gol (vincendo due volte, pareggiando 2-2 in un caso e perdendo 3-2 in un altro)
- ARSENAL (Inghilterra)
- in casa
- L'Inter ha affrontato l'Arsenal anche nella "fase campionato" della passata edizione, vincendo 1-0 a San Siro con un rigore di Calhanoglu. Ma il ricordo più dolce contro i Gunners, per i tifosi nerazzurri, è il 3-0 a Londra nel 2003 con le capriole di Oba Martins e l'arciere Van der Meyde esultanze rimaste nella storia interista
- ATLETICO MADRID (Spagna)
- in trasferta
- L'Inter torna a casa dell'ex Simeone. I nerazzurri contro l'Atletico sono usciti agli ottavi della Champions 2023/24 (ai rigori), mentre nel 2010 contro i Colchoneros persero la Supercoppa Europea
- SLAVIA PRAGA (Repubblica Ceca)
- in casa
- Due precedenti, nella fase a gironi della Champions League
2019/20: pareggo 1-1 a San Siro e vittoria dell'Inter per 3-1 in trasferta
- AJAX (Olanda)
- in trasferta
- L’Inter ritorna ad affrontare l’Ajax in competizioni europee per la prima volta dal 2005/06, quando superò la squadra olandese negli ottavi di Champions. Cinque i precedenti in totale, una sola sconfitta per l'Inter: ma è quella che arrivò nella finale di Coppa dei Campioni 1971/72
- KAIRAT ALMATY (Kazakistan)
- in casa
- L’Inter non ha mai affrontato una squadra kazaka in competizioni europee, mentre il Kairat Almaty non ha mai affrontato un’avversaria italiana
- UNION SAINT GILLOISE (Belgio)
- in trasferta
- Otto i precedenti per l’Inter contro squadre belghe: un solo successo nei primi cinque, poi i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime tre sfide. L’Union Saint-Gilloise ritova un'italiana (anzi due, visto che affronterà anche l'Atalanta) dopo la Roma nella scorsa Europa League (1-1).