Intanto, un po' di statistiche: Vlahovic (al pari di Sesko) ha segnato la sua prima marcatura multipla in un match di Champions League e - con 4 gol e 2 assist - ha ora preso parte a sei reti nelle sue prime nove presenze in Champions con la maglia della Juventus: l'ultimo giocatore straniero ad essere stato coinvolto in almeno altrettante marcature nelle sue prime nove gare giocate con i bianconeri nella competizione era stato Cristiano Ronaldo (otto, tra settembre 2018 e aprile 2019). Vlahovic è anche uno dei soli tre giocatori dei maggiori cinque campionati europei ad aver già realizzato tre marcature multiple tra tutte le competizioni nel 2024/25 (contro Verona, Genoa e Lipsia), insieme a Haaland e Lewandowski; ed è l'unico giocatore della Juventus con più di un gol segnato in questa stagione tra tutte le competizioni: sei, su 14 gol totali dei bianconeri. E' il 43% dei gol segnati complessivamente dal club.