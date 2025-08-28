Champions League, le avversarie del Napoli: Conte sfida Manchester City e Chelsea
Due big inglesi sul cammino del Napoli: Chelsea (in casa) e Manchester City, con la trasferta "da ex" per De Bruyne. La squadra di Conte ha pescato anche Eintracht Francoforte e Benfica dalla seconda fascia, Sporting e Psv dalla terza. Sfida al Maradona con il Qarabag, in trasferta con il Copenhagen
- CHELSEA (Inghilterra)
- in casa
- MANCHESTER CITY (Inghilterra)
- in trasferta
- EINTRACHT FRANCOFORTE (Germania)
- in casa
- BENFICA (Portogallo)
- in trasferta
- SPORTING CP (Portogallo)
- in casa
- PSV EINDHOVEN (Olanda)
- in trasferta
- QARABAG (Azerbaigian)
- in casa
- COPENHAGEN (Danimarca)
- in trasferta