Napoli-Cagliari, la conferenza di Conte: "Campionato equilibrato. Su Meret..."
Giornata di vigilia a Napoli in vista della seconda partita di campionato contro il Cagliari. Una sfida che Conte ha presentato alla stampa in conferenza: "Siamo contenti di giocare la Champions, c'è grande entusiasmo e voglia di far bene, con umiltà, sfidando i maestri. Ma il focus resta il Cagliari. Meret? Loro sanno chi gioca"
Come sta Buongiorno?
"Buongiorno ha fatto dei passi importanti sulla via del recupero, ha subito un'operazione, ora lo vedo più sciolto in allenamento. Si sta avvicinando al rientro"
E' un Cagliari più orientato al palleggio e al possesso palla. Che tipo di approccio si aspetta da parte degli avversari?
"Mi aspetto la giusta concentrazione, quella cattiveria che ci abbiamo messo lo scorso 23 maggio. Eravamo una squadra entrata in campo sapendo cosa fare. Domani arriverà una squadra che vorrà confermare quanto di buono fatto con la Fiorentina. Se pensiamo di essere il Napoli con lo scudetto sulla maglia, commettiamo un errore. Se andiamo con la giusta determinazione, cercheremo di fare un'ottima prestazione"
Domani tornerete al Maradona...
"Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi con i tifosi al Maradona dopo la festa scudetto. Momenti di grande gioia e felicità estrema per tutto l'ambiente. Ci ritroviamo tutti allo stadio e dobbiamo farlo con la stessa voglia e determinazione. Importante sarà il connubio che c'è sempre stato tra i tifosi e la squadra continui a esserci perché quello sarà il dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Domani ritorniamo nel nostro stadio e mi aspetto unione e unità d'intenti"
Gioca Meret oppure no?
"Col portiere dovrete aspettare... Loro sanno benissimo chi inizierà domani. Quest'anno siamo più strutturati in porta e siamo contenti"
I risultati della prima giornata di campionato possono essere già indicativi per il valore delle squadre?
"Sarà un campionato molto difficile, in questo campionato ci sarà grande equilibrio. Vedo 7 o 8 squadre molto attrezzate, ci sarà da lavorare"
Un commento sulla Champions? Come sta gestendo la curiosità di queste grandi sfide europee?
"Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione, è la massima manifestazione a cui una squadra può partecipare. C'è entusiasmo e voglia. Ma anche umiltà, cercando di imparare dai maestri di questa competizione. Per poterli un giorno superare. Ora siamo concentrati sul campionato. Il nostro focus è sul Cagliari"
Sorteggi Champions: il commento di Condò
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione, Sarà un campionato difficile"
Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport della stagione appena cominciata: "Ci portiamo dietro l'entusiasmo dell'anno scorso. Sono arrivati calciatori nuovi per rinforzare il gruppo. De Bruyne un colpo importante, eravamo curiosi di vederlo da vicino. Ci sono i presupposti per fare una bella stagione. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre che lottano per vincere lo scudetto.". E sulla Champions: "Torniamo dopo un anno, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d’Europa, queste partite ti danno una spinta in più, a noi l'anno scorso questo confronto ci è mancato, siamo contenti e cercheremo di fare del nostro meglio"
Napoli-Hojlund, accordo verbale con lo United
Dal campo al mercato. Napoli e Manchester United hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Hojlund. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni di euro. Se il club azzurro troverà l'intesa anche con l'agente dell'attaccante danese, il giocatore potrebbe arrivare in Italia nella giornata di venerdì 29 agosto. Nel frattempo si avvicina sempre di più anche Elmas
Le avversarie del Napoli in Champions
Dopo i sorteggi di Champions League, ci sono due big inglesi sul cammino del Napoli: Chelsea (in casa) e Manchester City, con la trasferta "da ex" per De Bruyne. La squadra di Conte ha pescato anche Eintracht Francoforte e Benfica dalla seconda fascia, Sporting e Psv dalla terza. Sfida al Maradona con il Qarabag, in trasferta con il Copenhagen. CLICCA QUI
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte prima di Napoli-Cagliari. L'allenatore parlerà alla stampa a partire dalle 14.30