Conte: "Campionato equilibrato. Su Meret..."

Domani tornerete al Maradona...

"Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi con i tifosi al Maradona dopo la festa scudetto. Momenti di grande gioia e felicità estrema per tutto l'ambiente. Ci ritroviamo tutti allo stadio e dobbiamo farlo con la stessa voglia e determinazione. Importante sarà il connubio che c'è sempre stato tra i tifosi e la squadra continui a esserci perché quello sarà il dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Domani ritorniamo nel nostro stadio e mi aspetto unione e unità d'intenti"