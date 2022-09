Allegri intenzionato a cambiare modulo. Torna la difesa a tre mentre a centrocampo possibile maglia da titolare per l'ex Paredes. In attacco, coppia 'pesante' Milik-Vlahovic. Per Galtier scontata la presenza di Messi-Mbappé-Neymar, l'unico dubbio riguarda le condizioni di Vitinha. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD