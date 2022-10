Inter-Barcellona, le probabili formazioni: Correa e Onana dal 1', Xavi prepara 5 cambi

Martedì sera alle 21 i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Barcellona per la terza giornata del gruppo C. Novità in attacco per Inzaghi che schiererà Correa dal primo minuto, in porta torna Onana. Xavi prepara cinque cambi rispetto all'ultima gara di campionato contro il Mallorca Condividi

Terza giornata del girone di Champions League per l'Inter, che martedì sera alle 21 ospiterà a San Siro il Barcellona di Xavi. I nerazzurri sono attualmente al terzo posto del gruppo C con 3 punti insieme proprio ai blaugrana, con il Bayern Monaco in testa a 6 punti. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Giorgia Cenni.

Inter, idea Mkhitaryan. C'è Correa in attacco leggi anche Inzaghi: "Barça grande opportunità. Gioca Onana" Simone Inzaghi prosegue con l'alternanza in porta: a difendere i pali nerazzurri ci sarà Onana come accaduto contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Il terzetto difensivo sarà composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre sulle fasce Darmian e Dimarco sono in vantaggio su Dumfries e Gosens. A centrocampo c'è l'idea Mkhitaryan al posto di Asllani insieme a Calhanoglu e Barella. In attacco è certa la presenza di Correa con Lautaro, ma resta viva l'ipotesi Dzeko dal primo minuto. INTER (3-5-2): Onana; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.

Barcellona, cinque cambi rispetto al campionato leggi anche Inter-Barcellona, Xavi: "Vogliamo dominare gioco" Xavi pensa a cinque cambi rispetto all'undici che è sceso in campo sabato e ha battuto 1-0 il Mallorca. In porta ci sarà come sempre Ter Stegen mentre la difesa a quattro, con Sergi Roberto e Marcos Alonso sulle fasce e la coppia centrale formata da Garcia e Christensen, è in vantaggio rispetto a quella a tre. A centrocampo ci saranno Gavi, Sergio Busquets e Pedri, mentre il tridente offensivo sarà composto da Raphinha, Lewandowski e Dembelé. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All.: Xavi.