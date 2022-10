Inter-Barcellona, Xavi: "Vogliamo dominare gioco"

Il Barcellona si prepara alla trasferta di Champions in casa dell’Inter, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione. Nella consueta conferenza stampa il tecnico blaugrana Xavi ha analizzato il match: “Vogliamo dominare, avere il possesso palla, giocare nella metà campo avversaria: la storia recente del Barcellona è questa e io non la cambio. L'Inter ha un sistema difensivo molto forte e un modulo particolare, non sarà facile" Condividi

Il Barcellona arriva a San Siro per sfidare in Champions League l'Inter in un momento di forma eccezionale. Sei vittorie consecutive nella Liga, un solo gol subito e la vetta del campionato conquistata ai danni del Real Madrid. In Champions invece è reduce dal ko di Monaco con il Bayern e dunque è a caccia di punti e Xavi non si nasconde: "Sarebbero tre punti fondamentali. Andremo in campo per dare il cento per cento e abbiamo già dimostrato di poter vincere in questi campi, anche se sarà un avversario difficile. L'Inter ha un sistema difensivo molto forte e un modulo diverso rispetto a quelli affrontati finora. Inzaghi lavora bene in attacco, ha due punte e in Spagna è difficile trovare qualcuno che giochi così. È un avversario forte, difficile da sfidare. Noi dobbiamo dimostrare di essere il Barcellona, dovremo fare il gioco di Monaco ma con un risultato diverso"

Xavi: "Lewandowski è un calciatore spettacolo" leggi anche Inzaghi: "Barça grande opportunità. Gioca Onana" Diverse le assenze del Barcellona soprattutto in difesa. Xavi però non cerca scuse e viaggia sull'entusiasmo degli ultimi risultati: "È importante rivederci lassù nella Liga, ci dà fiducia e vuol dire che stiamo facendo le cose per bene. Però domani sarà un'altra storia, veniamo da Monaco dove non abbiamo raccolto e vogliamo dimostrare che è il momento di rendere anche in questa competizione. Per me è importante difendere bene, avere una linea difensiva alta e non concedere occasioni. Noi siamo una squadra offensiva e se non riusciamo a segnare diventa difficile" Ai gol però pensa soprattutto Lewandowski autore del 50% delle reti blaugrana, una percentuale superiore anche a quella che fu di Messi: "La sua efficacia è tremenda, è un calciatore spettacolo. Dobbiamo segnare di più, però i suoi gol sono i benvenuti, fa la differenza. Anche vincere 1-0 con un gol suo è fantastico"

Marcos Alonso: "In passato vicino all'Inter, legato all'Italia" vedi anche Torna la Champions: calendario della 3^ giornata Insieme a Xavi anche l'ex difensore di Chelsea e Fiorentina Marcos Alonso: "Sappiamo che è importante, l'Inter è una grande squadra che lavora sia a livello fisico che tecnico. Sappiamo di essere in un buon momento e quanto sarebbe importante ottenere i tre punti. Non ci sono favoriti, l'Inter è migliorata tanto negli anni, ha qualità in attacco, sono sicuro che sarà difficile". Proprio all'Inter poteva proseguire la carriera di Marcos Alonso: "Ci sono state tante voci, l'Italia resta sempre un Paese a cui sono legato dopo tre anni a Firenze, c'è stata la possibilità. Però il mio desiderio era tornare in Spagna e quando è uscita l'idea Barcellona ho detto di non ascoltare altre offerte. In futuro non si sa mai, ma adesso sono molto contento di essere qui"