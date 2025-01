I bianconeri non riscattano il ko con il Napoli e chiudono con una sconfitta contro il Benfica la “League Phase” di Champions. Juve piuttosto opaca che subisce gol al 16’ da Pavlidis. In precedenza Kalulu ko per un guaio muscolare. Nella ripresa, la squadra di Motta ci prova ma non è mai veramente pericolosa. In contropiede il Benfica chiude il match con Kokcu. Ai playoff la Juve troverà o Milan o Psv Eindhoven

