Introduzione
È Desiré Doué il “Golden Boy 2025”. L’attaccante classe 2005 del Psg ha ricevuto il premio come miglior Under 21 in Europa, ideato da Tuttosport e giunto alla sua 23^ edizione. Il premio “italiano” è andato a Pio Esposito, mentre Kenan Yildiz ha sfiorato una storica doppietta. Tra i premiati anche Michelle Agyemang del Brighton e Eva Schatzer della Juventus tra le donne
Quello che devi sapere
Doué "Golden Boy": i suoi numeri
È il premio più ambito per i giovani talenti, quello che “consacra” i futuri campioni di domani. L’edizione 2025 del Golden Boy va a Desiré Doué e per l’attaccante ventenne del Psg è il coronamento di una stagione straordinaria a livello personale e di squadra. Nella cornice della Sala Trasparenza della Regione Piemonte, a Torino, l’annuncio della vittoria di Doué, che porta a casa lo storico riconoscimento ideato da Tuttosport e che ogni anno premia il miglior Under 21 in Europa.
Per Doué arriva così anche un premio individuale, dopo la collezione di coppe portata a casa con il Psg: nella passata stagione la squadra di Luis Enrique ha vinto tutto - Champions, campionato e Coppa di Francia e Supercoppa di Francia – e ha ricominciato nella stagione in corso aggiudicandosi la Supercoppa europea, battendo ad agosto il Tottenham. Sostanzioso il contributo del giovanissimo Doué, con 6 gol in 31 gare di campionato, 5 nelle 16 giocate in Champions e altre 4 in Coppa di Francia: alla sua prima stagione con i parigini, un gran bel biglietto da visita. Adesso potrà esibire anche il Golden Boy.
Gli altri candidati: Doué batte anche due compagni di squadra
Doué ha vinto battendo la concorrenza di altri 20 giovani straordinari candidati (più 5 "wild card") che erano in lizza per il premio:
- PAU CUBARSÍ - Barcellona
- DEAN HUIJSEN - Real Madrid
- KENAN YILDIZ - Juventus
- MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
- WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
- ARDA GÜLER - Real Madrid
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- ETHAN NWANERI - Arsenal
- JORREL HATO - Chelsea
- GEOVANY QUENDA - Sporting
- ESTÊVÃO - Chelsea
- LENY YORO - Manchester United
- SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
- NICO O’REILLY - Manchester City
- ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer Leverkusen
- VICTOR FROHOLDT - Porto
- LUCAS BERGVALL - Tottenham
- ARCHIE GRAY - Tottenham
- MAMADOU SARR - Strasburgo
Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025
- JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
- FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
- RODRIGO MORA - Porto
- GIOVANNI LEONI - Liverpool
- ALEKSANDAR STANKOVIC - Club Brugge
Doué succede a Lamine Yamal: l'albo d'oro del Golden Boy
- 2025: Desiré Doué
- 2024: Lamine Yamal
- 2023: Jude Bellingham
- 2022: Gavi
- 2021: Pedri
- 2020: Erling Haaland
- 2019: João Félix
- 2018: Matthijs de Ligt
- 2017: Kylian Mbappé
- 2016: Renato Sanches
- 2015: Anthony Martial
- 2014: Raheem Sterling
- 2013: Paul Pogba
- 2012: Isco
- 2011: Mario Götze
- 2010: Mario Balotelli
- 2009: Alexandre Pato
- 2008: Anderson
- 2007: Sergio Agüero
- 2006: Cesc Fàbregas
- 2005: Lionel Messi
- 2004: Wayne Rooney
- 2003: Rafael van der Vaart
Pio Esposito è il "Golden Boy italiano"
A vincere il premio dedicato al miglior giovane italiano è Francesco Pio Esposito, che dopo la grande stagione in B con lo Spezia si è meritato la conferma in nerazzurro, in estate: tornato all'Inter dopo il prestito, Chivu l'ha subito inserito nel suo parco attaccanti, bloccandone la cessione. I numeri già parlavano per lui (19 gol in 39 gare nella passata stagione in B, con lo Spezia terzo in campionato e battuto solo nella finale playoff dalla Cremonese), dopo le ottime cose fatte vedere al Mondiale per club con l'Inter, Pio Esposito è diventato una realtà, ad appena 20 anni. Il resto è arrivato come una naturale conseguenza: esordio in A e in Champions, con i primi gol in entrambi i tornei. E poi anche quello in Nazionale, con la prima rete in Azzurro alla sua seconda presenza
Golden Boy web: Yildiz sfiora la doppietta
Il premio "Golden Boy web", assegnato dai tifosi attraverso un sondaggio, va a Christos Mouzakitis dell'Olympiakos, votato con il 39,47%. Succede a Kenan Yildiz della Juventus, che dopo averlo vinto nella passata stagione è andato vicino alla "doppietta" chiudendo al secondo posto tra i più votati nel 2025 con il 31,05% delle preferenze. Ecco la classifica finale:
- MOUZAKITIS (Olympiakos). 39,4%
- YILDIZ (Juventus): 31,05%
- ARDA GULER (Real Madrid): 9,29%
- DOUE' (Psg): 1,82%
- LAMINE YAMAL (Barcellona): 0,6%
- KOSTOULAS (Olympiakos): 0,48%
- YORO (Manchester United): 0,44%
- CUBARSI' (Barcellona): 0,36%
- JOBE BELLINGHAM (Borussia Dortmund): 0,28%
- KARETSAS (Genk): 0,27%
Gli altri premi del Golden Boy 2025
- Golden Girl (Absolute best) - premio assegnato da Tuttosport: MICHELLE AGYEMANG (Brighton)
- Best Italian Golden Girl - premio assegnato da Tuttosport: EVA SCHATZER (Juventus)
- Best Agent - premio assegnato da Tuttosport: ALI BARAT
Premi assegnati dal Board delle Leggende
- Golden Player Man: Diogo Jota
- Golden Player Woman: Leah Williamson
- Best President: Nasser Al-Khelaifi
- Best Manager: Luis Campos