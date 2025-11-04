È il premio più ambito per i giovani talenti, quello che “consacra” i futuri campioni di domani. L’edizione 2025 del Golden Boy va a Desiré Doué e per l’attaccante ventenne del Psg è il coronamento di una stagione straordinaria a livello personale e di squadra. Nella cornice della Sala Trasparenza della Regione Piemonte, a Torino, l’annuncio della vittoria di Doué, che porta a casa lo storico riconoscimento ideato da Tuttosport e che ogni anno premia il miglior Under 21 in Europa.



Per Doué arriva così anche un premio individuale, dopo la collezione di coppe portata a casa con il Psg: nella passata stagione la squadra di Luis Enrique ha vinto tutto - Champions, campionato e Coppa di Francia e Supercoppa di Francia – e ha ricominciato nella stagione in corso aggiudicandosi la Supercoppa europea, battendo ad agosto il Tottenham. Sostanzioso il contributo del giovanissimo Doué, con 6 gol in 31 gare di campionato, 5 nelle 16 giocate in Champions e altre 4 in Coppa di Francia: alla sua prima stagione con i parigini, un gran bel biglietto da visita. Adesso potrà esibire anche il Golden Boy.

