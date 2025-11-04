Offerte Sky
Golden Boy 2025, vince Doué: tutti i premiati

golden boy

Introduzione

È Desiré Doué il “Golden Boy 2025”. L’attaccante classe 2005 del Psg ha ricevuto il premio come miglior Under 21 in Europa, ideato da Tuttosport e giunto alla sua 23^ edizione. Il premio “italiano” è andato a Pio Esposito, mentre Kenan Yildiz ha sfiorato una storica doppietta. Tra i premiati anche Michelle Agyemang del Brighton e Eva Schatzer della Juventus tra le donne

Quello che devi sapere

Doué "Golden Boy": i suoi numeri

È il premio più ambito per i giovani talenti, quello che “consacra” i futuri campioni di domani. L’edizione 2025 del Golden Boy va a Desiré Doué e per l’attaccante ventenne del Psg è il coronamento di una stagione straordinaria a livello personale e di squadra. Nella cornice della Sala Trasparenza della Regione Piemonte, a Torino, l’annuncio della vittoria di Doué, che porta a casa lo storico riconoscimento ideato da Tuttosport e che ogni anno premia il miglior Under 21 in Europa.
 

Per Doué arriva così anche un premio individuale, dopo la collezione di coppe portata a casa con il Psg: nella passata stagione la squadra di Luis Enrique ha vinto tutto - Champions, campionato e Coppa di Francia e Supercoppa di Francia – e ha ricominciato nella stagione in corso aggiudicandosi la Supercoppa europea, battendo ad agosto il Tottenham. Sostanzioso il contributo del giovanissimo Doué, con 6 gol in 31 gare di campionato, 5 nelle 16 giocate in Champions e altre 4 in Coppa di Francia: alla sua prima stagione con i parigini, un gran bel biglietto da visita. Adesso potrà esibire anche il Golden Boy.

2231118783
1/6

Gli altri candidati: Doué batte anche due compagni di squadra

Doué ha vinto battendo la concorrenza di altri 20 giovani straordinari candidati (più 5 "wild card") che erano in lizza per il premio:

  • PAU CUBARSÍ - Barcellona
  • DEAN HUIJSEN - Real Madrid
  • KENAN YILDIZ - Juventus
  • MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
  • WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
  • ARDA GÜLER - Real Madrid
  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  • ETHAN NWANERI - Arsenal
  • JORREL HATO - Chelsea
  • GEOVANY QUENDA - Sporting 
  • ESTÊVÃO - Chelsea
  • LENY YORO - Manchester United
  • SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
  • NICO O’REILLY - Manchester City
  • ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer Leverkusen
  • VICTOR FROHOLDT - Porto
  • LUCAS BERGVALL - Tottenham
  • ARCHIE GRAY - Tottenham
  • MAMADOU SARR - Strasburgo

Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025

  • JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
  • FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
  • RODRIGO MORA - Porto
  • GIOVANNI LEONI - Liverpool
  • ALEKSANDAR STANKOVIC - Club Brugge

2/6
Doué succede a Lamine Yamal: l'albo d'oro del Golden Boy

  • 2025: Desiré Doué
  • 2024: Lamine Yamal
  • 2023: Jude Bellingham
  • 2022: Gavi
  • 2021: Pedri
  • 2020: Erling Haaland
  • 2019: João Félix
  • 2018: Matthijs de Ligt
  • 2017: Kylian Mbappé
  • 2016: Renato Sanches
  • 2015: Anthony Martial
  • 2014: Raheem Sterling
  • 2013: Paul Pogba
  • 2012: Isco
  • 2011: Mario Götze
  • 2010: Mario Balotelli
  • 2009: Alexandre Pato
  • 2008: Anderson
  • 2007: Sergio Agüero
  • 2006: Cesc Fàbregas
  • 2005: Lionel Messi
  • 2004: Wayne Rooney
  • 2003: Rafael van der Vaart

3/6

Pio Esposito è il "Golden Boy italiano"

A vincere il premio dedicato al miglior giovane italiano è Francesco Pio Esposito, che dopo la grande stagione in B con lo Spezia si è meritato la conferma in nerazzurro, in estate: tornato all'Inter dopo il prestito, Chivu l'ha subito inserito nel suo parco attaccanti, bloccandone la cessione. I numeri già parlavano per lui (19 gol in 39 gare nella passata stagione in B, con lo Spezia terzo in campionato e battuto solo nella finale playoff dalla Cremonese), dopo le ottime cose fatte vedere al Mondiale per club con l'Inter, Pio Esposito è diventato una realtà, ad appena 20 anni. Il resto è arrivato come una naturale conseguenza: esordio in A e in Champions, con i primi gol in entrambi i tornei. E poi anche quello in Nazionale, con la prima rete in Azzurro alla sua seconda presenza

2242074427
4/6
Golden Boy web: Yildiz sfiora la doppietta

Il premio "Golden Boy web", assegnato dai tifosi attraverso un sondaggio, va a Christos Mouzakitis dell'Olympiakos, votato con il 39,47%. Succede a Kenan Yildiz della Juventus, che dopo averlo vinto nella passata stagione è andato vicino alla "doppietta" chiudendo al secondo posto tra i più votati nel 2025 con il 31,05% delle preferenze. Ecco la classifica finale:

  1. MOUZAKITIS (Olympiakos). 39,4%
  2. YILDIZ (Juventus): 31,05%
  3. ARDA GULER (Real Madrid): 9,29%
  4. DOUE' (Psg): 1,82%
  5. LAMINE YAMAL (Barcellona): 0,6%
  6. KOSTOULAS (Olympiakos): 0,48%
  7. YORO (Manchester United): 0,44%
  8. CUBARSI' (Barcellona): 0,36%
  9. JOBE BELLINGHAM (Borussia Dortmund): 0,28%
  10. KARETSAS (Genk): 0,27%

2226204353
5/6

Gli altri premi del Golden Boy 2025

  • Golden Girl (Absolute best) - premio assegnato da Tuttosport: MICHELLE AGYEMANG (Brighton)
  • Best Italian Golden Girl - premio assegnato da Tuttosport: EVA SCHATZER (Juventus)
  • Best Agent - premio assegnato da Tuttosport: ALI BARAT

    Premi assegnati dal Board delle Leggende
  • Golden Player Man:  Diogo Jota
  • Golden Player Woman: Leah Williamson
  • Best President: Nasser Al-Khelaifi
  • Best Manager: Luis Campos

6/6
