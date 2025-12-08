Lautaro Martinez, record nella storia dell'Inter: gol a 30 squadre diverse in Serie A
Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: contro il Como è arrivata la 150^ partecipazione attiva per l'attaccante in Serie A (122 gol e 28 assist). Ad eccezione di una squadra, l'argentino ha segnato a tutti i club affrontati nel campionato italiano (30 su 31), superando un ex bomber nerazzurro
- Il Como è diventato la 30^ avversaria differente contro cui Lautaro Martínez ha trovato la via del gol in Serie A; dalla sua prima stagione con l'Inter (2018/19), nessun altro giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei top-5 campionati. Inoltre, l'argentino è diventato il primo giocatore nella storia dell’Inter a riuscirci (superato Alessandro Altobelli a 29). Dati Opta
- 1 gol da avversario in 2 presenze in Serie A
- 1 gol da avversario in 2 presenze in Serie A
- 1 gol da avversario in 7 presenze in Serie A
- 1 gol da avversario in 8 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 1 presenza in Serie A
- 2 gol da avversario in 2 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 3 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 4 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 4 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 14 presenze in Serie A
- 2 gol da avversario in 15 presenze in Serie A
- 3 gol da avversario in 2 presenze in Serie A
- 3 gol da avversario in 6 presenze in Serie A
- 3 gol da avversario in 9 presenze in Serie A
- 4 gol da avversario in 3 presenze in Serie A
- 4 gol da avversario in 6 presenze in Serie A
- 4 gol da avversario in 12 presenze in Serie A
- 4 gol da avversario in 13 presenze in Serie A
- 4 gol da avversario in 15 presenze in Serie A
- 5 gol da avversario in 6 presenze in Serie A
- 5 gol da avversario in 10 presenze in Serie A
- 5 gol da avversario in 13 presenze in Serie A
- 6 gol da avversario in 9 presenze in Serie A
- 6 gol da avversario in 13 presenze in Serie A
- 6 gol da avversario in 14 presenze in Serie A
- 6 gol da avversario in 14 presenze in Serie A
- 7 gol da avversario in 12 presenze in Serie A
- 7 gol da avversario in 12 presenze in Serie A
- 10 gol da avversario in 6 presenze in Serie A
- 12 gol da avversario in 12 presenze in Serie A
- 30 squadre su 31 trafitte in Serie A nella sua carriera da quando veste la maglia nerazzurra. L'unica che è rimasta indenne ai colpi del Toro è il Chievo (oggi in Serie D) nei due precedenti risalenti alla stagione 2018/19: 1-1 a Verona, con gol di Perisic, e 2-0 per l'Inter al ritorno (a segno Politano e ancora Perisic)