 Lautaro Martinez, record nella storia Inter: gol a 30 squadre diverse in Serie A
Lautaro Martinez, record nella storia dell'Inter: gol a 30 squadre diverse in Serie A

Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: contro il Como è arrivata la 150^ partecipazione attiva per l'attaccante in Serie A (122 gol e 28 assist). Ad eccezione di una squadra, l'argentino ha segnato a tutti i club affrontati nel campionato italiano (30 su 31), superando un ex bomber nerazzurro

Lautaro nella storia Inter: gol a 30 club diversi

Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: contro il Como è arrivata la 150^...

