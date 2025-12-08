Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: contro il Como è arrivata la 150^ partecipazione attiva per l'attaccante in Serie A (122 gol e 28 assist). Ad eccezione di una squadra, l'argentino ha segnato a tutti i club affrontati nel campionato italiano (30 su 31), superando un ex bomber nerazzurro

CHIVU PRIMA DEL LIVERPOOL: "ABBIAMO BISOGNO DI CONTINUITÀ"