 Champions League 2025 2026, giocatori più veloci ruolo per ruolo. Classifica | Sky Sport
Champions League, i giocatori più veloci: Openda primo tra gli 'italiani'

Champions League fotogallery
16 foto
©Getty

L'ultimo studio dell'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato i calciatori più veloci di questa Champions League tra le squadre ancora nel torneo. Tra i giocatori di Serie A, Akanji e Kelly nella top 10 difensori, Musah e De Roon tra i centrocampisti più veloci e Openda 2° tra i centravanti dietro Mbappé. Bellanova l'italiano più in alto in classifica. Leggi la classifica completa

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE, LA GUIDA TV

