Champions League, i giocatori più veloci: Openda primo tra gli 'italiani'
L'ultimo studio dell'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato i calciatori più veloci di questa Champions League tra le squadre ancora nel torneo. Tra i giocatori di Serie A, Akanji e Kelly nella top 10 difensori, Musah e De Roon tra i centrocampisti più veloci e Openda 2° tra i centravanti dietro Mbappé. Bellanova l'italiano più in alto in classifica. Leggi la classifica completa
- LOIS OPENDA (Juventus): 35,16 km/h, 2° tra i centravanti
- RAOUL BELLANOVA (Atalanta): 34,87 km/h, 7° tra i terzini/esterni
- MANUEL AKANJI (Inter): 34,18 km/h, 6° tra i difensori centrali
- KAMALDEEN SULEMANA (Atalanta): 33,96 km/h, 14° tra gli esterni/ali
- DUSAN VLAHOVIC (Juventus): 33,87 km/h, 8° tra i centravanti
- LLOYD KELLY (Juventus): 33,75 km/h, 9° tra i difensori centrali
- YUNUS MUSAH (Atalanta): 33,09 km/h, 5° tra i centrocampisti
- MARTEN DE ROON (Atalanta): 32,97 km/h, 7° tra i centrocampisti